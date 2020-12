PC Linux MacOS

Kosmetik

Der Nachwuchs bei den Necrophagen verläuft speziell.

Nekrophagen-Ursprung

Das Lithoids und das Necroids Species Pack lassen sich gut kombinieren.

Egal mit welchem Volk, letztlich wollt ihr eine wichtige Rolle im Universum spielen.

Drei neue Staatselemente

Das neue Schiffset gefällt mir sehr gut.

Fazit

Weltraumstrategie

Einzel- und Mehrspieler

Für Anfänger bis Profis (siehe Fazit!)

Preis: 7,99 Euro

In einem Satz: Gelungenes Species Pack mit Abwechslung für zahlreiche Kampagnen.

Kürzlich ist mit demder neueste DLC zum Paradox-Weltraumstrategiespiel Stellaris (zum Test) erschienen. Nachdemundletztlich nur neue Grafiken oder auch Stimmen ins Spiel brachten, eröffnete dasauch spielmechanisch neue Optionen. Diesen Weg setzt das Necroids Species Pack fort. Und nach zahlreichen Spielstunden und Herumexperimentieren verrät euch dieser Check, warum sich die Anschaffung für Stellaris-Fans lohnt.Natürlich bietet der DLC "kosmetische" Inhalte: 16 neue Porträts, eine Beraterstimme, eine Stadtgrafik und einen neuen Raum. Dazu ein schickes, bedrohlich wirkendes Schiffsset. Neue Namenslisten, darunter eine aztekisch angehauchte, gibt es auch. Spielmechanische Kernneuerungen sind aber der Nekrophagen-Ursprung und drei neue Staatselemente, mit denen ihr eure Rasse spezialisieren könnt.Von den Bildern habt ihr vielleicht den Eindruck gewonnen, dass es sich bei den Nekrophagen um eine Art "Vampire" handeln könnte. Tatsächlich sind es aber Parasiten, die eines Tages die zweite Spezies auf ihrem Planeten versklavt haben. Diese Sekundärrasse ist aber wichtig. Denn die Nekrophagen vermehren sich fast gar nicht von selbst. Stattdessen werden andere Völker, die in eurem Reich keine Anführer oder Herrscher sein können, in die sehr langlebigen Nekrophagen "umgewandelt", und zwar am besten im Ritual der Erhebung, für das es auch ein neues Gebäude gibt. Alternativ geht es auch per Edikt im Rahmen von Säuberungsaktionen.Bei Spielstart erstellt ihr dann auch gleich zwei Rassen. Die Nekrophagen, die lausige Arbeiter sind, aber auch weniger Nahrung benötigen, werdet ihr auf jedem Planeten brauchen, also solltet ihr auf positive Eigenschaften wie "anpassungsfähig" (erhöht Bewohnbarkeit) setzen. Die Sekundärrasse sollte sich hingegen schnell vermehren und auch für niedere Tätigkeiten als Bergmann oder Soldat geeignet sein. Da sie eh keine Anführer sein können, schaden Debuffs wie "langsame Lerner" überhaupt nicht. Natürlich könnt ihr euch auch andere Rassen einverleiben, was besonders gut mit dem Staatselement "Barbarische Plünderer" funktioniert. Insgesamt sorgt der Ursprung für ganze neue Ansätze, wie ihr eine Kampagne angeht und ausgestaltet.Solltet ihr auch das Lithoids Species Pack euer Eigen nennen, ergibt sich eine ganz besondere Kombinationsmöglichkeit. Denn ihr könnt Lithoiden mit dem Nekrophagen-Ursprung spielen. Die sich auch langsam vermehrenden Steinwesen profitieren so von der neuen Möglichkeit zum Bevölkerungswachstum. Eure Stein-Nekrophagen-Anführer leben noch länger, und ihr genießt hochgelevelte Anführer mit entsprechenden Boni auf zum Beispiel die Forschung extrem lange. Und da Lithoiden auf praktisch jedem Planeten leben können, sind eurem steinigen Parasiten-Reich fast keine Grenzen gesetzt.Das neue Staatselement "Untote Armeen" ist im Vergleich zum Nekrophagen-Ursprung nicht ganz so spannend. Untote Armeen sind für Stellaris-Rollenspieler sicher gut, spielmechanisch sind sie jedoch nicht wirklich erforderlich. Denn wenn ihr es in einem Krieg schafft, Invasionen auf anderen Welten zu starten, könnt ihr regelmäßig auch ausreichend große Armeen aufstellen. Vielleicht gewinnt dieses Staatselement aber in kommenden Patches an Bedeutung."Memorialisten" ermöglicht es euch, Denkmäler zu errichten und der Vergangenheit zu gedenken. Die Denkmäler erhöhen die Stabilität und, auf Grab- und Reliktwelten, die Anziehungskraft für die Regierungsethik. Die dort beschäftigten Chronisten erfüllen eine interessante Rolle, denn sie wandeln Konsumgüter in soziale Forschung und Einigkeit.Besonders spannend finde ich den Todeskult, den ihr nicht gleichzeitig mit dem Nekrophagen-Ursprung spielen könnt. Mit ihm baut ihr Opfertempel, die auch regelmäßig genutzt werden sollten. Es gibt nämlich drei neue Edikte, die euch heftige Buffs geben können, zum Beispiel bis zu 30 Prozent mehr Einigkeit. Die Höhe des Buffs hängt von den Opferungen ab. Außerdem erhöhen alle Edikte den Bevölkerungswachstum. Eine Kampagne, bei der ihr eure Bevölkerung opfert, ermöglicht und erfordert wiederum neue Strategien und ist somit für erprobte Stellaris-Spieler eine gelungene Abwechslung.Der Necroids-DLC bringt vor allem mit dem Nekrophagen-Ursprung und dem Todeskult neue Optionen ins Spiel, die für zahlreiche Stunden Spielspaß sorgen. Denn viele neue Strategien werden erfordert und ermöglicht. Mir bereitet es große Freude und Genugtuung, erst ein wenig herumzuexperimentieren und dann zu versuchen, eine Strategie möglichst zu perfektionieren. Die Kombinationsmöglichkeit mit dem Lithoids Species Pack solltet ihr unbedingt auch ausprobieren. Mit dem DLC kann zwar jeder Stellaris-Spieler Spaß haben, er eignet sich aber besonders für Veteranen, die sich die neuen Möglichkeiten nicht entgehen lassen sollten. Im Rahmen des Checks habe ich übrigens erstmals mit dem DLCgespielt. Das Story Pack bringt euch unter anderem Dutzende neuer Anomalien, was meine Kampagnen sehr bereichert hat.