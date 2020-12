PM: Das November 2020 Update für Konsole kommt auf Xbox Series X|S und Xbox One (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Letzten Monat begann mit dem Release von Xbox Series X|S eine neue Generation des Gaming und Team Xbox kann es gar nicht abwarten, Deine Gaming-Erfahrung immer weiter zu verbessern und Dich zu verblüffen. Wie bereits auf Xbox One werden wir regelmäßige Softwareupdates für Deine Konsole anbieten, die basierend auf dem wertvollen Feedback der Community nicht nur Fehler beheben sondern auch neue Funktionen beinhalten. Das neuste Update enthält neben den üblichen Performance-Verbesserungen und Fehlerbehebungen erweiterte Optionen für dynamische Hintergründe, neue Kennzeichnungen für Xbox Series X|S optimierte Spiele, eine neue Möglichkeit, Spiele für Xbox Game Pass zu entdecken und das Feature, bereits bestehende Xbox-Familienmitglieder einer neuen Konsole hinzuzufügen.

Mit den neuen dynamischen Hintergründen auf Xbox Series X|S passt Du Farben und Animationen des Home Screens ganz Deinem persönlichen Geschmack an. Das Update bringt sechs neue Optionen – basierend auf beliebten Profil-Themes oder als Hommage an vergangene Xbox Generationen. Probiere die neuen Styles, Farben und Designs aus, um Deiner Konsole einen ganz individuellen Look zu verleihen. Auch zukünftige Konsolenupdates werden immer mal wieder neue dynamische Hintergründe und Designs bereithalten.

Xbox Series X|S ist eine der besten Konsolen, um tausende von Spielen aus vier Generationen Xbox zu erleben. Neben verbesserten Bildwiederholraten und verkürzten Ladezeiten genießt Du auf der neuen Konsolengeneration auch verbesserte Grafik dank Auto HDR. Diese Funktion verbessert die Grafik bereits erschienener Spiele ohne zusätzliche Arbeit des Entwicklers noch weiter – ohne den ursprünglichen Look des Spiels zu überdecken. Wenn Du ab sofort den Guide öffnest, während Du ein Spiel mit Auto HDR spielst, weißt Du dank dem neuen Tag auf den ersten Blick, dass dieser Titel das Feature unterstützt.

Seit dem Launch der neuen Konsolengeneration sind bereits über 30 Spiele optimiert für Xbox Series X|S. Dazu gehören neue Top-Titel wie Assassin’s Creed: Valhalla, Yakuza: Like a Dragon und The Falconeer. Aber auch ältere, bereits liebgewonnene Titel wie Gears 5, Forza Horizon 4 oder Ori and the Will of the Wisps wurden für die neue Konsolengeneration optimiert. Diese Spiele erkennst Du ab sofort auf den ersten Blick, da sie im Bereich „Meine Spiele und Apps“ jetzt mit der Kennzeichnung “X|S“ versehen sind. Du kannst Deine Spiele jetzt außerdem auch danach filtern, ob sie für Xbox Series X|S optimiert sind.

Im Aktivitäten-Reiter des Guides siehst Du auf einen Blick, welche Erfolge Du in Deinem aktuellen Spiel noch erreichen kannst. Geh auf Achievement-Jagd, trete Freunden oder anderen Spielern im Game bei oder entdecke neue Ingame-Events bequem aus dem Guide heraus!

Bereits seit September gibt es die Xbox Family Settings App für Android und iOS. Mit ihr können Eltern direkt vom Smartphone aus Kinder-Accounts erstellen, Bildschirmzeiten anpassen die Freundschaftsanfragen der Kids verwalten und vieles mehr. Dementsprechend nutzen viele Eltern auch auf Xbox die Family Settings. Um die Nutzung noch einfacher zu machen, können Eltern mit bereits bestehenden Xbox Familien-Accounts diese und weitere Familienmitglieder direkt beim Setup der neuen Konsole hinzufügen.

Mit dem Xbox Game Pass planst Du Deine künftigen Gaming-Aktivitäten noch besser voraus! Denn jetzt kannst Du Dir in der Coming Soon-Rubrik die kommenden Spiele des Passes bereits vorab anschauen, Deiner Liste hinzufügen und sogar vorinstallieren. Schau einfach in die Xbox Game Pass App auf Deiner Konsole oder Deinem Smartphone und statte der neuen Rubrik einen Besuch ab. Da nicht alle Spiele bereits vorab installiert werden können, haben wir in der mobilen Xbox Game Pass App ein Feature hinzugefügt, mit dem Du Spiele des Xbox Game Pass am Tag ihres Erscheinens bequem von unterwegs auf Deiner Konsole installierst – so steht alles für einen gelungenen Gaming-Feierabend bereit!

Was Xbox so besonders und auch anders macht, ist die Xbox Insider Community, die uns mit ihren zwei Millionen leidenschaftlichen Mitgliedern die Möglichkeit gibt, Produkte zu entwickeln, die sich ganz nach den Wünschen der Spieler richten. Damit wir auch in Zukunft all diese Wünsche erfüllen können, laden wir alle Nutzer von Xbox Series X|S dazu ein, sich dem Xbox Update Preview Programm anzuschließen. Weitere Details erfährst Du hier. Wie immer möchte wir Dir für Dein wertvolles Feedback danken, denn ohne wäre es nicht möglich, deine Erfahrung weiter zu verbessen.

Ab sofort ist das Xbox Update für November verfügbar – also schalte die Konsole an, downloade das Update und entdecke die neuen Funktionen! Alle Informationen zu neuen Updates und Spielen sowie die aktuellen News rund um Xbox findest Du hier auf Xbox Wire DACH.