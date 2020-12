PM: Schaut euch das brandneue Master Level in Doom Eternal an (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Doom Eternal hat Update 4 erhalten! Es bietet die Möglichkeit, eure Fähigkeiten zu zeigen und Belohnungen mit dem Super Gore Nest Master Level zu verdienen.

Wie schon in anderen Master Level, ist diese Version vom Super Gore Nest ein Level, was es bereits in der Kampagne von Doom Eternal gibt. Es wird mit verschiedenen Gegnern für ein neues Kampferlebnis erweitert.

Aber das ist noch nicht alles! Super Gore Nest bietet außerdem jedes Mal eine kosmetische Belohnung, wenn ihr das Master-Level in einem neuen Schwierigkeitsmodus oder Spielmodi abschließt. Schließt alle Herausforderungen ab und erhaltet den Hauptpreis: einen Gold Combat Shotgun-Skin.

Eine der neuen Herausforderungen von Super Gore Nest ist ein brandneuer Spielmodus: Klassischer Modus. Inspiriert vom ursprünglichen Doom (aus 1993), beginnt das Spielen des Super Gore Nest Master Levels im klassischen Modus mit nur einer Waffe: Combat Shotgun.

Kämpft euch über die Karte und holt euer Arsenal zurück, bevor ihr euch auf den Weg zurück zum Slayer-Ruhm macht! Schließt diese Herausforderung der alten Schule ab und freut euch über den Classic Green Slayer-Skin!

Update 4 ist für Doom Eternal auf PlayStation 4 und PlayStation 5 Systemen herunterladbar. Für Details zu den Master Levels, Community Challenges und noch mehr freischaltbaren Inhalten, werft einen Blick in den Slayers Club.