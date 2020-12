PS Now ab Dezember u.a. mit Horizon - Zero Dawn, Darksiders 3 und mehr

PC PS4

Sony hat seinem kostenpflichtigen Spieleservice Playstation Now weitere neue Titel hinzugefügt. Als Abonnent könnt ihr bis zum 31. Mai 2021 Das Rennspiel Wreckfest (Spiele-Check) streamen oder auf eure PS5 oder PS4 herunterladen. Zeitlich zunächst unbeschränkt stehen euch zudem das Open-World-Action-Adventure Horizon - Zero Dawn (Testnote 8.5), das Action-RPG The Surge 2 (Testnote 8.5), das Actionspiel Darksiders 3 (Testnote 7.0), das Pixellook-Actionspiel Broforce (Stunde der Kritiker) sowie das Survivalspiel Stranded Deep zur Verfügung.

Playstation Now bietet mehr als 700 verschiedene Titel (PS2, PS3 und PS4), die im Rahmen des Abonnements auf der PS5, der PS4 oder dem PC gespielt werden können. Der Dienst kann wahlweise monatlich (9,99 Euro), vierteljährlich (24,99 Euro) oder jährlich (59,99 Euro) abonniert werden. Neueinsteiger können den Abo-Service sieben Tage lang kostenlos ausprobieren.