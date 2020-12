PM: Horizon Zero Dawn, Stranded Deep und Broforce sind eure PS Now-Spiele für Dezember (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Futuristische Grenzländer, Wüsteninseln und apokalyptische Einöden sind nur einige der ausgefallenen Schauplätze, in denen ihr jetzt bei Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Stranded Deep und Darksiders III auf PS Now ums Überleben kämpfen könnt. Wenn ihr eher auf knallharte Action steht, dann rast in Wreckfest über Rennstrecken voller Zerstörungsorgien, kämpft gegen ganze Horden von Feinden in Broforce oder stellt euch feindlichen Einheiten in The Surge 2.

Hier weitere Details zu den Spielen:

Erlebt Aloys legendäres Abenteuer in vollem Umfang und lüftet die Geheimnisse einer Welt, die von tödlichen Maschinen beherrscht wird. Hier steht die Menschheit nicht mehr an der Spitze der Nahrungskette. Aloy, eine Ausgestoßene ihres Stammes, begibt sich auf eine Reise, um ihre Vergangenheit aufzudecken, ihre Bestimmung zu finden und eine katastrophale Bedrohung aufzuhalten. In diesem Action-Rollenspiel (RPG) aus der Third-Person-Perspektive entfesselt ihr taktische Angriffe mit verheerenden Auswirkungen gegen einzigartige Maschinen und feindliche Stämme, während ihr eine Open-World voll wilder Tiere und Gefahren erkundet. Die Complete Edition enthält die umfangreiche Erweiterung The Frozen Wilds mit neuen Gebieten, Fähigkeiten, Waffen und Maschinen.

Stellt eure Überlebensfähigkeiten in diesem Open-World-Abenteuer auf die Probe. Nach einem mysteriösen Flugzeugabsturz seid ihr in der Weite des Pazifischen Ozeans gestrandet. Allein und ohne Hoffnung auf Hilfe kämpft ihr um das blanke Überleben. Erkundet die Welt sowohl unter Wasser als auch an Land und sucht dabei nach Material, um die Werkzeuge, Waffen und Unterschlüpfe herzustellen, die ihr benötigt, um am Leben zu bleiben. Seid auf alles gefasst: Hunger, Durst und Witterung arbeiten gegen euch, während ihr den tückischen Elementen und gefährlichen Kreaturen des Pazifiks trotzt.

Zieht als Team von bis zu vier Bros in seitwärts scrollenden Run-And-Gun-Plattform-Missionen in die Schlacht, um alle Feinde auszulöschen, die der Freiheit im Wege stehen – oder tretet in zerstörerischen Deathmatch-Modi gegen andere Spieler an. Nutzt jede Menge einzigartiger Waffen und sorgt für unglaubliche Kettenreaktionen von Feuer, Napalm und explodierenden Gliedmaßen – alles im Namen der Freiheit.

Tretet aufs Gas, brecht alle Regeln und zerschmettert haufenweise Metall in diesem Vollkontakt-Racer der Entwickler von FlatOut. Liefert euch Rennen und rüstet zusammengeflickte Autos auf, indem ihr sie optisch aufwertet und ihre Panzerung verstärkt. Nur so gelingt es euch, die epischen Zusammenstöße und engen Kopf-an-Kopf-Rennen bis über die Ziellinie zu überleben. Setzt euch in verrückten Herausforderungsmodi hinter das Steuer von Erntemaschinen, Dreirädern und vielem mehr und fordert eure Freude online im Multiplayer-Modus heraus.

Erkundet die weitläufige, verwüstete Jericho City in diesem gnadenlosen Third-Person-Action-Rollenspiel (RPG). Kämpft gegen zahlreiche gefährliche Bedrohungen und stehlt dabei wertvolle Ausrüstung, um eure Fähigkeiten zu verbessern und euch zu stärken. Nur so könnt ihr euch den überaus furchteinflößenden Gegnern stellen, die in der ganzen Stadt lauern. Es erwartet euch neben einem erweiterten Arsenal an Waffen, Rüstungen, Fähigkeiten, Implantaten und Drohnen für eure Charaktere eine größere und abwechslungsreichere Welt voller Gefahren. The Surge 2 fordert euch heraus, um euer Überleben zu kämpfen und seine verborgenen Geheimnisse zu entschlüsseln.

Übernehmt die Rolle von Fury, der unberechenbarsten und rätselhaftesten der vier apokalyptischen Reiter und jagt die sieben Todsünden, die sich auf einer von der Apokalypse verheerten Erde versteckt haben. Erkundet in diesem Hack-n-Slash-Action-Abenteuer eine offene und dynamische Welt voller Geheimnisse. Nutzt Furys Magie, um ihre verschiedenen Formen zu entfesseln. Jede dieser Formen verfügt über einzigartige Waffen, Moves und Fortbewegungsfähigkeiten, mit denen Fury alle ihre Feinde besiegen und die Welt erforschen kann.