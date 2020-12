The Good Life: RPG der Macher von Deadly Premonition kommt Sommer 2021

PC Switch XOne PS4 MacOS

Im Mai 2018 finanzierte der Entwickler White Owls aus Osaka das "Freestyle-RPG" The Good Life via Kickstarter. Ursprünglich war der Release für das 3. Quartal 2019 angesetzt, doch kam es wie so oft bei Spiele-Projekten zu Verzögerungen. Nun gab es ein neues Lebenszeichen: So soll The Good Life im Sommer 2021 für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Zudem übernimmt der Publisher The Irregular Corporation (PC Building Simulator, Murder by Numbers) den Vertrieb.

Für The Good Life zeichnet Swery verantwortlich, der Schöpfer von reichlich abgedrehten Titeln wie Deadly Premonition (Teil 2 im Test, Note 7.0). The Good Life wird ein Mix aus Rollenspiel und Alltagssimulation, indem es euch mit Fotografin Naomi in das verschlafene Nest Rainy Woods verschlägt. Dort untersucht ihr mit der Kamera eurer Protagonistin seltsame Ereignisse – die unter anderem dazu führen, dass sich die junge Frau in Tiere verwandelt. Außerdem erfüllt ihr Aufträge, um eure Brieftasche zu füllen, freundet euch mit den Bewohnern an (wenn ihr sie euch nicht zum Feind macht) oder versorgt euch über den eigenen Garten mit Gemüse.