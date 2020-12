PM: Der Football Manager kehrt mit dem Football Manager 2021 zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt auf die Xbox zurück (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Football Manager kehrt mit dem Football Manager 2021 zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt auf die Xbox zurück

– FM21 Touch ist zudem für PC, MAC und Tablets (iOS, Android) verfügbar –

SEGA und Sports Interactive freuen sich bestätigen zu können, dass der Football Manager 2021, nach seinem Erfolgreichen PC-Launch am 24. November, nun für die Xbox Editionen (Xbox One, Xbox One X|S, Xbox Series X|S) sowie für den PC unter Windows 10 verfügbar ist. FM21 Touch für PC, MAC und Tablets (iOS und Android) ist ebenfalls verfügbar, die Nintendo Switch Version wird noch vor Jahresende erscheinen.

Football Manager 2021 für Xbox

Zum ersten Mal seit über 10 Jahren kommt die beliebteste Fußballsimulation der Welt zurück auf die Konsole. Die Football Manager 2021 Xbox Edition präsentiert die Welt des Fußballs mit einer speziellen Version des Spiels, die eigens für die einfache Bedienung mit dem Xbox-Controller entwickelt wurde. FM21 Xbox basiert auf der beliebten Touch-Reihe und ist eine für Konsole optimierte Version des Desktop-Klassikers, die schnellere Seasons bietet und sich auf die wesentlichen Managementaufgaben konzentriert.

Weitere Informationen zum Launch des Spiels auf den Xbox-Plattformen befinden sich hier auf dem offiziellen Blog.

FM21 Touch für PC/Mac und Tablets (iOS, Android)

FM21 Touch ist eine abgespeckte, schnellere und damit zeitsparende Alternative zum Desktop-Klassiker und konzentriert sich primär auf das Wesentliche: Taktiken und Transfers. FM21 Touch konzentriert sich auf die grundlegenden Aspekte des Managemen ts und ermöglicht es, die besten Fußballvereine der Welt schneller denn je zu managen. FM21 Touch ist für PC, MAC und Tablets (iOS und Android) verfügbar und erscheint noch dieses Jahr für die Nintendo Switch.

Über das Spiel

Football Manager (FM) ist die weltweit führende Fußball-Management-Simulation. Mit über 50 Ländern die gemanagt werden können und einer Datenbank mit über 800.000 Einträgen zu Spielern und Teammitgliedern bietet er eine unglaublich detaillierte und immersive Erfahrung. Im FM trefft ihr alle Schlüsselentscheidungen, vom Anwerben (und Verkauf) von Spielern über das Training und die Teamauswahl bis zur Taktik. Bringt euer Team zur Spitze der Fußballwelt, während ihr eine eigene Philosophie ausbildet und die Identität des Vereins stärkt.