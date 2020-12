PM: Macht mit beim PlayStation Adventskalender und gewinnt tolle Preise (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gewinne, Gewinne, Gewinne! Wir starten heute den PlayStation Adventskalender und haben jede Menge Preise im Gepäck, die ihr mit ein wenig Glück sichern könnt. Neben einem täglichen Hauptpreis erwarten euch tolle Nebenpreise.

Jeden Tag öffnet sich ein neues Kalendertürchen mit einem Gewinnspiel, an dem ihr teilnehmen könnt. Welcher Preis sich hinter jedem Tag verbirgt, wird vorerst nicht verraten: Kommt also jeden Tag wieder, um den Tagespreis zu enthüllen.

Um am Adventskalender-Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr euch mit eurem PSN-Account anmelden oder einen PSN-Account bei Sony anlegen. Alle eure bisher erspielten Trophäen auf PlayStation 4 werden automatisch eingelesen und in Credits umgewandelt, die ihr beim Gewinnspiel einsetzen könnt. Und das ist noch nicht alles: Jede Trophäe, die ihr im Dezember 2020 bis zum Ende des Adventskalenders erspielt, zählt zehnfach!

Wenn ihr den jeweiligen Tagespreis gewinnen möchtet, müsst ihr eure gesammelten Credits gegen Lose eintauschen. Ein Los kostet euch 500 Credits.

Solltet ihr nicht genug Credits besitzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um euren Credit-Vorrat zu erhöhen:

Außerdem finden mehrmals im Dezember so genannte Booster-Days statt, an denen ihr extra viele Credits für verdiente Trophäen gutgeschrieben bekommt. Haltet außerdem die Augen nach den Game Days offen. Es wird im Laufe des Dezembers bestimmte Spiele geben, für die ihr extra viele Credits abstauben könnt.

Übrigens: Es ist auch möglich, Freunden Credits zu schenken, wenn ihr selbst nicht am Adventskalendergewinnspiel teilnehmen möchtet oder einfach gerne teilt.

Ab sofort könnt ihr am Kalender teilnehmen und das erste Türchen öffnen. Heute versteckt sich direkt ein echter Knallerpreis: Mit etwas Glück sichert ihr euch am 01. Dezember 2020 den heutigen Hauptpreis, ein tolles Razer Pro Gamer Paket, um euer Setup auf das nächste Level zu heben. Darin befindet der Raiju Tournament Edition in Mercury und das dazu passende Kraken Headset. Als Nebenpreis könnt ihr einen DualShock 4 Controller in klassischem Steelblack gewinnen.

Seid ihr neugierig, welche Gewinne noch auf euch warten? Können wir verstehen! Wenn ihr es nicht abwarten könnt und unbedingt wissen möchtet, welcher Preis sich an einem bestimmten Tag verbirgt, könnt ihr Credits einsetzen, um einen Blick hinter euer Wunschtürchen zu werfen.