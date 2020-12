Mimimi Games veröffentlicht neues Spiel "Codename Süßkartoffel" selbst

PC XOne PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Desperados 3 ab 22,98 € bei Amazon.de kaufen.

Das deutsche Entwickler-Studio Mimimi Productions dürfte vielen durch seine Echtzeit-Taktik-Titel bekannt sein. Beispielsweise zeichnet das Studio für Shadow Tactics - Blades of the Shogun (im Test, Note: 8.5) oder auch das in diesem Jahr erschienene Desperados 3 (im Test, Note: 7.5) verantwortlich. Anscheinend haben die Entwickler Gefallen an dem Genre gefunden, denn mit Codename Süßkartoffel (eindeutig kein finaler Titel) werkelt das Team an seinem mittlerweile dritten Echtzeit-Taktik-Spiel.

Doch Mimimi Productions arbeitet nicht nur an einem neuen Titel, das Studio geht noch eine weiteren, sehr wichtigen Schritt: Es wird den Vertrieb von Codename Süßkartoffel komplett selbst übernehmen. Shadow Tactics wurde von Daedalic veröffentlicht und bei Desperados 3 fungierte THQ Nordic als Publisher. Nicht unerheblich für diesen Schritt dürfte die Bundesregierung sein, Mimimi erhält nämlich Gelder aus dem Förderprogramm für die deutsche Spieleindustrie. Damit ist das Studio aus der Nähe von München einer der ersten Entwickler überhaupt, der die Förderung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur erhält.

Aus dem Statement auf der offiziellen Mimimi-Homepage geht aber auch ganz klar hervor, dass man keinen Groll gegen die bisherigen Publishing-Partner hege.

Zuallererst wollen wir keinen Unmut gegen Publisher stiften, sondern uns vielmehr bei unseren bisherigen Partnern Daedalic Entertainment und THQ Nordic dafür bedanken, dass sie an uns geglaubt haben und unsere bisherigen Echtzeit-Strategie-Titel veröffentlicht haben. Sie sind ein großes Risiko damit eingegangen, dieses Genre mit uns wiederzubeleben. Wir wollten aber unbedingt, zumindest einmal, unsere eigenen Entscheidungen treffen und Fehler machen. Daher entschieden wir uns, mit unserem nächsten Spiel unseren eigenen Weg zu gehen. Die Entscheidung war keine kleine und sicherlich auch keine leichte, aber eine, die wir gemeinsam als Team getroffen haben – und sie wird uns als Studio neue Möglichkeiten bieten, ebenso wie unserem nächsten Spiel.

Um dieses große Vorhaben umzusetzen, sucht Mimimi aktuell auch nach neuen Mitarbeitern. Alle offenen Stellen findet ihr auf der entsprechenden Unterseite ihrer Homepage.