Pig Skater Simulator: Trash-Spiel lässt die Sau auf Steam raus

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Als bekennender Freund von Skateboards, egal ob virtuell oder real, und geneigter Trash-Film-Schauer wurde ich beim Pig Skater Simulator natürlich gleich hellhörig. Als durchgedrehte Schweineschwarte sorgt ihr in dem Werk von ThePlayWay und Freaky Games für saumäßiges Chaos in einer Stadt und schwingt euch dabei auch auf ein hölzernes Sportgerät. Der Grund für die schlechte Laune des Tiers ist, dass es in einem Versuchslabor fiesen Tests unterzogen wurde. Doch nun ist es frei und lässt gehörig die Sau von der Kette. Dafür schwingt es die Schwarte nicht nur auf ein Hoverboard (ein echtes Skateboard zeigt der Trailer nicht), sondern rennt auch einfach auf allen Vieren durch Straßen, Hinterhöfe und Supermärkte oder nutzt ein Jetpack.

Natürlich wäre es von Gameplay-Seite her etwas dünn, wenn das einzige Element ist, in der Stadt für eine große Schweinerei zu sorgen. Und so haben die Entwickler die Möglichkeit verbaut, die Charakterwerte eures tierischen Helden nach oben zu schrauben. Kraft, Stärke, Ausdauer, Lebensenergie und Beweglichkeit sind die Werte, die ihr bei eurem Eber aufleveln könnt. Natürlich muss ein Skater auch lässig aussehen, egal ob Schwein oder nicht. Also könnt ihr Caps und Kopfhörer aufsetzen und mit Malereien auf dem Rücken Tattoos simulieren.

Ihr merkt schon, so ganz ernst zu nehmen ist der Pig Skater Simulator nicht, selbst Skatebird scheint mehr Ambitionen zu haben, euch ein irgendwie-authentisches Skateboard-Erlebnis zu bieten. Vielmehr bewegt sich die schweinische Sause auf einem Niveau mit dem berühmt-berüchtigten Goat Simulator. Einen Release-Termin haben die Entwickler bisher noch nicht verkündet, auf Steam könnt ihr den Titel aber schon einmal auf eure Wunschliste setzen, der PC ist bisher auch die einzige bestätigte Release-Plattform. Erste Gameplay-Szenen seht ihr im nachfolgenden Trailer.