In unserem Noten-Vergleich zu Immortals - Fenyx Rising führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Immortals - Fenyx Rising

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht

4Players 87

v. 100 Immortals Fenyx Rising steht in puncto organisch wirkender Spielwelt und Entdecker-Spaß hinter Breath of the Wild zurück, sieht aber deutlich schöner aus und packt mehr coole Action in die Kämpfe. Die vielen kleinen Dungeons strotzen nur so vor spaßigen Kopfnüssen und Geschicklichkeitsprüfungen, ebenso verlangen die in der wunderhübschen Welt verteilten Truhen und Prüfungen einen stets angenehmen Cocktail auch Suchen, Grübeln und Zuschlagen von euch.

Computer Bild Spiele - Nicht getestet*

GameStar /

GamePro 82 / 87

v. 100 Immortals Fenyx Rising ist meine Überraschung des Jahres. Mit seinen zahlreichen motivierenden Mechaniken, der tollen Optik, der charmanten Präsentation und seiner ganzen locker-leichten Art hat sich dieses Open World-Kleinod vom Fleck weg in mein Herz gespielt. Und das hat Gründe: Denn Ubisoft hat seine eigene Formel für dieses Spiel geschickt eingedampft und an den richtigen Stellen gespart, so dass sich hier für mich nichts aufgebläht oder ermüdend anfühlt.

GIGA - Nicht getestet*

PC Games /

Videogameszone.de

8.0

v. 10 Wie schon 2017 kam nämlich erneut dieses Gefühl in mir auf, das sich nur schwer beschreiben oder gar auf einen einzigen Begriff festmachen lässt, das aber so gut wie jeder kennt, der das Zelda-Game gespielt hat. Es ist eine Mischung aus Freiheit, Entdeckerdrang und Möglichkeiten, was in Summe so viel Spaß bereitet, und Fenyx Rising folgt dieser Formel. Hier und da mit ein paar Macken und Abstrichen, aber im Kern funktioniert das Konzept.

Spieletipps 91

v. 100 Den Olymp eines Zelda hat Immortals noch nicht ganz erklommen, aber es ist definitiv eine ernstzunehmende Konkurrenz, die wie ein Phönix aus der Asche in einer zeldalosen Zeit emporsteigt. Verglichen mit Assassin’s Creed Odyssey ist die Welt karger und leerer, was aber auch bedingt durch das Szenario und die Story der Fall ist. Was Spielspaß, Spiellänge und Gameplay angeht, spielt Immortals erfolgreich in der gleichen Liga mit.