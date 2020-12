Helft mit und schaltet Inhalte frei!

Teaser Corona-Pandemie, unfreiwilliger Umzug, Online- statt Real-Life-Events – aber auch viele spannende Spiele und zwei Nextgen-Konsolen-Launches: Über mangelnde Spannung konnten wir uns 2020 nicht beklagen!

Die Weihnachtsaktion 2020 ist auch in diesem Jahr für euch ein Weg, uns (nochmals) zu unterstützen – und die Chance für GamersGlobal, wichtige Investitionen für 2021 zu tätigen. Wir hoffen auf eure Zuwendungen und möchten euch natürlich informieren, was in diesem Jahr so bei uns los war, und was wir im kommenden erreichen wollen. Dankeschön-Gegenleistungen für alle Teilnehmer gibt es natürlich auch!

Aktuelle Lage

2020 war ein wirtschaftlich schwieriges Jahr, in dem wir vor allem mit dem eingebrochenen Werbemarkt im ersten Halbjahr und unseren um etwa 15% gesunkenen Abonnentenzahlen zu kämpfen hatten. Beides hatte auch mit der Corona-Pandemie zu tun, die uns drittens auch das geplante große Japan-Crowdfunding unmöglich machte. Dass wir dennoch Anfang Dezember 2020 ungefähr auf dem – wenig erfreulichen – Vorjahresstand stehen, sehen wir in dieser besonderen Situation als großen Erfolg! Wohlgemerkt: Weder haben wir Kurzarbeit eingeführt, um Geld zu sparen, noch von der Soforthilfe Corona profitiert.



Dieser relativ glimpfliche Stand ist einigen Einmal-Effekten (darunter Advertorials), unserem Videosponsor seit April, Video-Stream-Hosting.com und unserer Community zu verdanken: Während die Zahl und damit der Gesamterlös der Abos gefallen ist, haben sich doch etliche User zu Upgrades (v.a. Gold oder Platin) entschlossen, wodurch die Einbuße bei unterhalb von 1.000 Euro monatlich gehalten werden konnten. Die drei Letsplay-Crowdfundings zu Warhammer 2, Sekiro und Outward brachten uns insgesamt über 20.000 Euro Brutto-Umsatz und damit mehr als in irgendeinem Vorjahr ein. Und nicht zu vergessen: Dank eurer spontanten Spenden bei der GG zieht um-Aktion im Juni konnten wir den unfreiwilligen Umzug und die damit verbundenen hohen Kosten ausgleichen.

Hohe Renovierungskosten und Nachzahlungen bei dünner Auftragslage: Ohne die große Unterstützung unserer User hätte uns der Umzug im Frühsommer ausknocken können.

Mit der Corona-Pandemie hatten wir dennoch zu kämpfen: Im ersten Quasi-Lockdown mussten wir in kürzester Zeit Homeoffice-operabel werden, was insbesondere beim Thema Videoschnitt herausfordernd war, durch das Verschleppen von Redaktionsmacs und einer zusätzlichen SSDs aber gelang. Ab dem Sommer stand zusätzlich das Upgrade der Redaktionsräume mit Luftfiltergeräten und Co. an, und später ein weiterer Videoschnitt-Rechner – dem häufigen Wechsel zwischen Homeoffice und Büro wegen. Ende 2020 sind wir deshalb nun guter Dinge, weder zum Putzbrunner Corona-Hotspot zu werden, noch bei einem etwaigen Winter-Lockdown Effizienz-Probleme zu bekommen.

Trotz der besonderen Widrigkeiten in diesem Jahr konnten wir unseren hohen Ausstoß an wertigen Inhalten beibehalten und euch über alle wichtigen Themen und Spiele umfassend informieren. Die Gegenleistungen aus 2019 wurden fast alle bereits erfüllt (siehe dort). Bitte helft uns nun mit eurer Spende, auch das Jahr 2020 wirtschaftlich glimpflich zu Ende zu bringen!

Unsere Pläne für 2021

Wie in den Ideenmeetings im Sommer 2020 zusammen mit einigen Dutzend Usern herausgearbeitet, wollen wir 2021 gegen den klaren Abwärtstrend in Sachen Bekanntheit ankämpfen. Dazu werden wir weiter an der Qualität unserer Inhalte schrauben und euch neben Previews und Tests mehr sonstige Themen bieten. Wir werden den Mut aufbringen, kaum genutzte Features zu verringern oder ganz aufzugeben. Als Vollsortimenter können wir uns nicht auf ein paar wenige Inhalte beschränken, trotzdem stellen wir im Zweifel Klasse vor Masse.



Beim Premium-Abo werden wir weiterhin betonen, dass es die gesamte Website am Laufen hält: Ohne Premium-User gäbe es auch keine News. Keinen MoMoCa. Keine User-Inhalte. Keine Comments. Keine Community. Wir müssen also den Abo-Rückgang 2021 aufhalten und umdrehen!

Helft uns bitte mit der diesjährigen Weihnachtsaktion dabei, unser wichtigstes Ziel für 2021 angehen zu können: unsere Bekanntheit zu steigern, indem wir unsere Social-Media-Anstrengungen deutlich ausbauen. Denn mehr User bedeuten auch mehr potentielle Abos.



Wir betreiben auch 2021 weiter unsere unaufgeregte Art von Journalismus für Spiele-Liebhaber, die sie zu schätzen wissen – statt jeweils dem neuesten Aufreger oder Trend hinterher zu laufen!



Bereits angeschafft: Blueair Pro M, Dyson PureCool, gebrauchtes Macbook Pro 2015 etc.

Weihnachtsaktion 2020: die Ziele

Drei monetäre Ziele wollen wir mit eurer Hilfe in der Weihnachtsaktion 2020 verwirklichen:

Nachträgliche Finanzierung unserer Corona-bedingten Hardware-Anschaffungen, um einen sicheren Betrieb auch dann zu gewährleisten, wenn wir zu zweit oder dritt im Büro sind (oder sogar mal einen Gast haben):

▸ 1 BlueAir Pro M Silent-HEPA-Raumluft-Reiniger mit AIM-Modul (850 Euro), fürs Hauptbüro

▸ 1 Dyson PureCool Luftreiniger HEPA13 (Auslaufmodell, 400 Euro), für den Videoraum

▸ 1 MacBook Pro 2015 mit 1TB SSD zum Homeoffice-Videoschnitt (gebraucht, 1.500 Euro)

▸ 1 zusätzliche 1-TB-SSD + Kabel (140 Euro).



Macht zusammen rund 3.000 Euro. Weitere Kosten sind für Desinfektionsspray-Spender (Bürotür), chirurgische und FFP2-Masken, Desinfektionsgel und Co. entstanden.

Finanzierung eines Werksstudenten (m/w/d), der eine Social-Media-Strategie mit und für uns erarbeiten und umsetzen soll. Wir wollen diese(n) sechs Monate lang für 20 Stunden pro Woche zu 15 Euro die Stunde anstellen.



Das wird uns inklusive Lohnnebenkosten 1.332 Euro pro Monat kosten. Für sechs Monate ergibt das 8.000 Euro. Mit der Ausschreibung der Stelle (die wir hoffen, aus eigener Kraft weiterfinanzieren zu können) wollen wir noch in diesem Jahr beginnen, mit einer Einstellung rechnen wir ab März 2021. Zusätzlich wollen wir 1.000 Euro für a) das Schalten von Stellenanzeigen sowie b) begleitende Ausgaben (ggf. nötige Tools, Testbuchungen Social Media) reservieren. Gesamtkosten: 9.000 Euro.

Die Hardware-Anschaffungen aus der letzten Weihnachtsaktion haben uns in der Corona-Situation beste Dienste geleistet (Ausstattung freier Mitarbeiter, weiterer vollwertiger Mac-Schnittplatz). Die bereits 2019 finanzierte neue Grafikkarte wird für ca. 1000 Euro im Frühjahr 2021 erworben. Ansonsten steht nichts Größeres an, wir möchten aber die Soundqualität unserer „Vor der Kamera“-Videos inklusive SDKs noch verbessern. Dafür planen wir die Anschaffung eines Audio Recorders mit gutem Pre-Amp sowie eines rauschärmeren Lavalier-Mikrofons. Die Anschaffungen (Tascam DR-60 Mk2 plus Kabel, Sennheiser ME102ANT plus Kabel) kommen auf knapp 500 Euro.

Alle über diese 12.500 Euro hinausgehenden Spenden helfen, unser Ergebnis 2020 zu verbessern. Sollte der „Spendenbaum“ vollständig gefüllt werden, erreichen wir ca. den Stand von Ende 2019!



Weihnachtsaktion2020: Unsere 12 Dankeschöns an euch

Mit euren Spenden (lies auch: Crowdfunding-Zahlungen) könnt ihr nicht nur den Stamm des 2020er Weihnachtsbaums wachsen lassen, sondern die 12 „Dankeschön-Weihnachtskugeln“ freischalten (drei Kugeln korrespondieren mit den oben genannten Zielen). Alle diese Gegenleistungen sind nur für Spender und/oder Abonnenten ab Premium zugänglich, bestimmte Interaktionen (Auswahl von Spielen etc.) werden Spendern vorbehalten bleiben. (Wir behalten uns vor, einzelne Inhalte später womöglich auch frei zu veröffentlichen.)

GG-WEIHNACHTSAKTION 2020 Am Baum hängen 1705 € [24.000 €]: Mini-Letsplay Jörg (10 Folgen zu Sekiro oder Dark Souls 3, nach Wahl der Spender) [21.500 €]: Multiplayer-Event (+Video): Spender + Redakteure (Spender wählen Spiel) [19.500 €]: Report zu einem Thema, das die Spender aus Vorauswahl wählen [17.500 €]: Spieleexperten-Cast: 3 Spender und 1 bis 2 Redakteure (mind. 1 Stunde) [15.500 €]: Finanzierung Mikro/Audio-Rekorder (500 Euro) [15.000 €]: Mini-Doku zu dt. Spielefirma, nach Prio-Liste der Spender [13.000 €]: Nemesis-Video 3: Jörg auf „hart“ in Battle Brothers [12.000 €]: Finanzierung „Social-Media-Werksstudent“ (9.000 Euro) [10.000 €]: Twitch-Event ca. Februar 2021: Ausblick aufs Spielejahr [8.000 €]: Nemesis-Video 2: Dennis im Schreikrampf bei Crash Bandicoot 4 [6.000 €]: Endlich wieder: eine ausgewachsene, launige Langer-lästert-Folge [4.000 €]: Nemesis-Video 1: Hagen metzgert in Surgeon Simulator 2 [3.000 €]: Finanzierung Corona-Hygiene-Ausstattung (3.000 Euro, nachträglich) [2.000 €]: Exklusive Audio-Ansprache des Chefredakteurs [1.000 €]: Die Redaktion singt! Corona-konform! Bis zur nächsten Kugel: 295 €

(1.000€): Die Redaktion singt! Corona-konform! (2.000€): Exklusive Audio-Ansprache des Chefredakteurs zum Jahresausklang (3.000€): Finanzierung Corona-Hygiene-Ausstattung (3.000 Euro) (4.000€): Nemesis-Video 1: Hagen metzgert in Surgeon Simulator 2 (6.000€): Endlich wieder: eine lange, launig-böse Langer-lästert-Folge (8.000€): Nemesis-Video 2: Dennis im Schreikrampf bei Crash Bandicoot 4 (10.000€): Twitch-Event ca. Februar 2021: Ausblick aufs Spielejahr (12.000€): Finanzierung „Social-Media-Werksstudent“ (9.000 Euro) (13.000€): Nemesis-Video 3: Jörg auf „hart“ in Battle Brothers (15.000€): Mini-Doku zu dt. Spielefirma, nach Prio-Liste der Spender (15.500€): Finanzierung von Lavalier-Mikro/Audio-Rekorder (500 Euro) (17.500€): Spieleexperten-Cast: 3 Spender und 1 bis 2 Redakteure diskutieren (19.500€): Report zu einem Thema, das die Spender wählen (aus Vorauswahl) (21.500€): Multiplayer-Event (+Video): Spender + Redakteure (Spender-Wahl) (24.000€): Letsplay: 10 Folgen Jörg in Sekiro oder Dark Souls 3 (Spender-Wahl)

(Mehrfach-) Medaillen & Top-Spender

Ihr bekommt über die Dankeschöns (und deren Mitbestimmung, wo angegeben) hinaus noch etwas, und zwar die virtuellen Aktionsmedaillen. Solltet ihr mehr als eine aus einer Euro-Kategorie erwerben, erhaltet ihr im RPG-Stil die Anzahl direkt in der Medaille angezeigt, also etwa eine silberne Medaille mit der Zahl „3“. Die Top-Spender unter euch wollen wir extra würdigen! Darum gibt es für die Platzierung in den Top 200, Top 100, Top 25 und Top 10 nochmals extra Medaillen. Die Top-10-Spender erhalten außerdem je einen Joker:

Top-Spender 1: Darf an einer Redkonf teilnehmen und eine SdK frei bestimmen – gerne auch ein Klassiker – und auf Wunsch die „Cutter-Comments“ dazu schreiben (Foto nötig).

Top-Spender 2: Darf an einer Redkonf teilnehmen und einen Test (im Rahmen des Sinnvollen) frei bestimmen, den wir sonst nicht gebracht hätten.

Top-Spender 3: Darf an einer Redkonf teilnehmen und sich natürlich auch einbringen.

Top-Spender 4 und 5: Dürfen bei einem MoMoCa oder WoSchCa als Stargast mitmachen und werden als solche zu ihren aktuellen Spielen etc. befragt.

Top-Spender 6 bis 10: Dürfen uns je ein Diskussionsthema für einen MoMoCa oder WoSchCa vorgeben (das halbwegs passt, wir behalten uns ein Veto u.a. für politische Themen vor).

Wie kann ich beitragen?

Mit den folgenden Bezahlmedaillen könnt ihr mitmachen, gerne auch mehrmals. Beachtet bitte, dass ihr zwar unregistriert spenden könnt, wie euch aber nur dann Medaillen verleihen können, wenn ihr beim Spenden eingeloggt seid.

Du bist nicht eingeloggt. Du kannst trotzdem spenden, erhältst allerdings keine Medaille.

PayPal

5€ 10€ 25€ 50€ 100€ 250€

Schon jetzt vielen Dank für eure Unterstützung!

Und wie in jedem Jahr seit 2009 der Hinweis: Wenn ihr an gemeinnützige Organisationen spenden wollt, seid ihr bei GamersGlobal fehl am Platze – schaut dann doch bitte z.B. hier nach: Spenderberatungs-Website des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI)