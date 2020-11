PM: The Irregular Corporation schließt sich mit White Owls Inc. und dem Preisgekrönten Spieleschöpfer SWERY zusammen, um das Freestyle-RPG The Good Life im Sommer 2021 auf PC und Konsolen zu bringen. (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Irregular Corporation schließt sich mit White Owls Inc. und dem Preisgekrönten Spieleschöpfer SWERY zusammen, um das Freestyle-RPG The Good Life im Sommer 2021 auf PC und Konsolen zu bringen

– Ein brandneuer Trailer ermöglicht Fans einen neuen Blick auf diese exzentrische Geschichte voller Mysterien –

LONDON (30. November 2020) – The Irregular Corporation ( Murder By Numbers, PC Building Simulator) gibt bekannt, dass sie das kommende Freestyle-RPG The Good Life aus dem Hause White Owls Inc. publishen werden. Heute wurde ein brandneuer Trailer veröffentlicht, der einen aktualisierten Blick auf das Spiel, das letztes Jahr erfolgreich von mehr als 12.000 Fans über Kickstarter finanziert wurde, zeigt. The Good Life , das von SWERY ( Deadly Premonition, The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories) entwickelt wird erscheint im Sommer 2021 für Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und PC.

In The Good Life übernehmen Spielerinnen und Spieler die Rolle der New Yorker Fotografin Naomi, zu einem Zeitpunkt, an dem sie ihr Leben in das ruhige, ländliche Städtchen Rainy Woods in England verschlägt. Oberflächlich betrachtet scheint es so, als würden alle in dem Örtchen ein gutes Leben führen. Als Naomi jedoch beginnt, ihre Schulden durch Fotografie und und seltsame Gelegenheitsjobs abzubezahlen merkt sie bald, dass in der “glücklichsten Stadt der Welt” nicht alles ist, wie es scheint. Gestaltenwandler sind nur der Anfang der Mysterien, die Naomi in The Good Life enthüllen muss.

Nutzt eure Detektiv-Skills und meistert die Kunst des investigativen Fotojournalismus um die Geheimnisse von Rainy Woods festzuhalten. Behaltet einen kühlen Kopf, während ihr eigenartige und gleichzeitig befriedigende Aufträge annehmt, um euch finanziell über Wasser zu halten. Seid jedoch auf der Hut, wer sich übernimmt und nicht genug auf sich selbst achtet kann sich leicht erkälten. Spart Geld und versorgt euch selbst, indem ihr Gemüse im eigenen Garten anbaut. Schmiedet neue Freundschaften (und potenzielle Feindschaften) und lebt euer bestes Leben in Rainy Woods – besonders nachdem ihr euer eigenes, äußerst vertrauenswürdiges Schaf erworben habt, um durch die Stadt zu reiten. (Kein Witz)

Ursprünglich als Kickstarter-Projekt angekündigt, das schnell über sein Ziel hinaus schoss, wird SWERYs and White Owls unvergessliches Narrativ im kommenden Jahr Fans auf PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch auf eine einzigartige Reise voller Überraschungen entführen.

Folgt The Irregular Corporation @IrregularCorp und stattet https://theirregularcorporation.com/the-good-life einen Besuch ab, um stets über The Good Life auf dem Laufenden zu bleiben.

Über The Irregular Corporation

The Irregular Corporation ist von den unterschiedlichen Leidenschaften der Spielerschaft rund um den Globus getrieben und gibt seit 2015 einzigartige und einnehmende Spiele unterschiedlicher Genres heraus. The Irregular Corporation vereint ein globales Team aus leidenschaftlichen Profis der Industrie, die ihre Erfahrung nutzen um unabhängige Entwickler zu unterstützen und das volle Potential ihrer Spiele zu unterstützen. Unsere Titel umfassen unter anderem den PC Building Simulator, Good Company und das kürzlich veröffentlichte Mars Horizon.

SWERY

SWERY (Mit bürgerlichem Namen: Hidetaka Suehiro) ist der CEO von White Owls Inc. und einer der repräsentativsten Indie-Entwickler Japans. Er arbeitet seit 24 Jahren in der Spieleindustrie und ist insbesondere für die Deadly Premonition Reihe und seine nuancierten Geschichten und Charakterentwicklungen bekannt. Sein Spiel The MISSING: J.J. Macfield and The Island of Memories wurde insbesondere für seinen anthropologischen Wert gepriesen.

White Owls

White Owls ist ein kleines Entwicklungsstudio, das am 1. November 2016 in Osaka das Licht der Welt erblickte. Unser Leitspruch ist „From Osaka to all of YOU around the World“ und wir arbeiten Tag und Nacht daran vollkommen einzigartige Dinge zu entwickeln, wie sie niemand zuvor gesehen hat.