MoMoCa #374

Teaser In diesem MoMoCa beehrt uns Benjamin als Gast. Gemeinsam mit Jörg entwirft er Geheimpläne, diskutiert über die Next-Gen und gibt Antworten auf eure Fragen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hach, es ist Montag! Für einen gelungenen Start in die Woche empfehlen wir optional die Sonne mit Yoga-Übungen zu begrüßen und eine nahrhafte Klopapier-Suppe zu essen. Unbedingt zu empfehlen für einen guten Montag ist aber in jedem Fall der MoMoCa. Das weiß auch unser Freier Redakteur Benjamin Braun, daher holt er sich dieses Mal die Extra-Dosis, indem er zusammen mit Jörg mittendrin statt nur dabei ist. Zusammen reden sie über Aktuelles und driften unvermittelt in Filmkritik über den Abschluss der dritten Star Wars-Trilogie. Im Fokus stehen aber natürlich die Inhalte dieser Woche auf GamersGlobal und eure zahlreich eingesandten User-Fragen. Alle Themen im Überblick: