WASD: Spielemagazin wird nach Ausgabe 18 eingestellt

Die im Frühjahr 2021 erscheinende Nummer 18 des Spielemagazins WASD wird die letzte gedruckte Ausgabe sein. Das gaben die Herausgeber Christian Schiffer, Markus Weissenhorn und Ina Weissenhorn über den Newsletter des Magazins bekannt.

Das ist womöglich das Ende für das Projekt WASD, aber nicht zwingend. Im Newsletter heißt es dazu:

Die 18. Ausgabe wird eine ganz besondere WASD sein. Unser Bookazine wird dann quasi volljährig und es wird Zeit für Veränderungen. Im Klartext: Diese WASD wird die letzte sein, die gedruckt erscheint. Nach neun Jahren glauben wir, dass das Projekt eine neue Ausrichtung braucht. Ob und, wenn ja, wie genau es mit der WASD weitergehen wird, das wissen wir heute noch nicht.

Die erste WASD erschien im Juni 2012. Als Bookazine konzipiert, setzen die Ausgaben auf ein Taschenbuch-ähnliches Format. Inhaltlich verzichtet die WASD in ihrem bisherigen halbjährlichen Erscheinungszyklus auf klassische Tests und aktuelle News. Stattdessen versammelt sie Essays von Autoren wie dem Kulturwissenschaftler Christian Huberts, der Spielejournalistin Petra Fröhlich und vielen weiteren, die zum Beispiel Motive in Spielen genauer unter die Lupe nehmen, persönliche Erfahrungen mit Spielen aufarbeiten oder andere Blickwinkel auf Spiele aufgreifen. Für die WASD 17 etwa recherchierte Dejan Lukovic, wie viel Strom durch Gaming in Deutschland verbraucht wird. Das Layout der WASD gewann laut der Homepage mehrere Design-Awards.