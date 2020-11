Spieleveteranen-Podcast #184: Eye of the Beholder

Im Auge des Veteranen

PC Linux MacOS

Teaser Zusammen mit Gast-Veteran Benedikt Plass-Fleßenkämper besprechen die Spieleveteranen den klassischen D&D-Dungeoncrawler von Westwood.

1991 sperrte Westwood Spieler in den Kerker und sie fanden es auch noch gut. Denn wo ein Kerker ist, da riecht der Held Schätze und Herausforderungen – und vielleicht so manchen Drachen, ist Eye of the Beholder doch ein Dungeoncrawler mit Dungeons & Dragons-Lizenz. Mithilfe von Gastveteran Benedikt Plass-Fleßenkämper vom Podcast Games Insider packen die Jörg Langer und Heinrich Lenhardt Schwert, Zauberstab und Fackel und wagen sich in die Untiefen des bösen Beholders. Ob das Echtzeit-Abenteuer heute noch so atmosphärisch wie einst wirkt, welche Versionen empfehlenswert sind und viel mehr hört ihr in Folge 184.



0:00:14 News & Smalltalk

0:00:15 Das heutige Programm.

0:02:28 Was haben wir zuletzt gespielt? Age of Empires 3 Definitive Edition, Rogue Legacy 2 und Hades.

0:15:24 Gemischte News: Dark Forces ist nicht mehr indiziert, PC-Comeback für Metal Gear-Oldies, Abschied von Farmville.

0:22:28 Die Hörerfrage zum Tage von Timo.

0:28:20 Wir begrüßen Stargast Benedikt Plass-Fleßenkämper, der frisch vom Fußballplatz in den Podcast stürmt.

0:39:47 Das alte Spiel: Eye of the Beholder

0:40:10 Benedikt erinnert sich daran, wie ihn Eye of the Beholder auf den Amiga-Rollenspielgeschmack brachte.

0:46:10 Eye of the Beholder war kräftig bei FTLs Dungeon Master abgekupfert. Spaß hat der hübsch präsentierte Klon trotzdem gemacht.

0:54:51 Die Eye of the Beholder-Serie ist heute noch erhältlich. Wer ohne Automap verzweifelt, holt sich die Mod The All-Seeing Eye dazu. Es gibt auch eine emulierte Amiga-Version mit Kartenhilfe.

1:08:33 Das Rollenspiel wurde für einige Konsolen umgesetzt. Sogar eine Fan-Konvertierung für den Commodore 64 ist in Arbeit.

1:15:41 Historischer Pressespiegel und Spieleveteranen-Fazit.

1:23:018 Abspann

PS: Und ja, Benedikt hat sich wie versprochen noch den Beholder vorgeknöpft. Das Beweisbild findet ihr auf Spieleveteranen.de.