PS5: Anscheinend unterschiedlich laute Lüfter verbaut

Im Vorfeld des Releases der Playstation 5 hat Sony betont, dass die oft kritisierten lauten Lüftergeräusche bei der PS4 der Vergangenheit angehören sollen. Allerdings empfinden frischgebackene Besitzer der PS5 die Betriebslautstärke der Nextgen-Konsole recht unterschiedlich.

Der Unterschied in der Geräuschwahrnehmung muss nicht zwingend mit verschieden empfindlichen Ohren zu tun haben. So berichtet das französische Magazin Les Numerique, dass anscheinend nicht in jeder PS5 der gleiche Lüfter verbaut ist.

So habe der Autor des entsprechenden Artikels die Büro-Konsole als angenehm leise empfunden, doch störten ihn die Geräusche seiner privaten PS5. Als er beide Geräte öffnete, seien zwei leicht unterschiedlich gestaltete Lüfter zum Vorschein gekommen. Beide würden wiederum anders aussehen als jener, der in Sonys offiziellem Teardown-Video der PS5 gezeigt wurde. Bei fünf von der Redaktion überprüften Konsolen seien jedoch immer dieselben beiden Lüfter-Typen gefunden worden.

In Tests von Les Numeriques lag der Geräuschpegel des Redaktionsmodells beim Spielen von Demon's Souls (in der Stunde der Kritiker) bei 39 dB, während beim Gerät des Redakteurs 43 dB gemessen worden seien. Der Unterschied sei nicht riesig, auch die lautere PS5 sei um ein vielfaches leiser als PS4 und PS4 Pro. Doch nach Urteil des Magazins gerate die PS5 mit dem leiseren Lüfter in Vergessenheit, sobald Demon's Souls startet, während die lautere sich in Erinnerung bringe, sobald der Soundtrack des Titels verstumme.

Da alle fünf aufgeschraubten Playstations die gleiche Modellnummer hätten, gebe es aktuell keine Möglichkeit, vor dem Kauf zu prüfen, welcher Lüfter verbaut wurde.