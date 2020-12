Darauf freut sich die Redaktion im... Dezember 2020

Auf nach Night City?

Teaser Natürlich ist der Dezember 2020 auch bei unseren Autoren dominiert von einem Thema: Cyberpunk 2077. Aber sicherlich findet sich doch noch anderes, auf das sie sich freuen – oder?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Da mich von meiner Frau bis Heinrich Lenhardt wirklich JEDER nervt, mit dem ich regelmäßig spreche (ich spreche nicht mit sehr vielen Menschen regelmäßig...), endlichanzusehen, werde ich das tun. Im Dezember. Irgendwann. Und vielleicht komme ich ja auch beiendlich über die 3. Staffel hinaus...[SPIELE/BRETTSPIELE][SONSTIGES] Wir bereiten gerade generalstabsmäßig die Weihnachtsbesuche bei den lieben engsten Verwandten vor, inklusive Kinder-bleiben-eine-Woche-zuhause-Eigenquarantäne davor. Wird ein Heidenspaß. Danke, Corona! Aber bis dahin steht noch so einiges an bei GamersGlobal, u.a. die Feiertageverlosung, ein gewisser Test, die bereits super angelaufene Weihnachtsaktion, deren ersten Gegenleistungen und so weiter, und so... oops, schon Heiligabend?[FILME/SERIEN] Irgendwie ist alles liegen geblieben, was ich privat oder mit der Herzensdame schauen wollte, Nextgen sei Dank. Naja, habe ich länger was vonund dem MCU, das wir im Dezember sicherlich an ein paar freien Tagen fertig schauen werden. Ansonsten soll jaganz gut sein und ich habe zumindest für eine halbe Folge am Abendangefangen, das sich ganz süffig wegschauen lässt.[SPIELE/BRETTSPIELE] Klar, ich könnte jetzt auf die Standard-Trommel klopfen undangeben. Das werde ich aber für den Guide schon ausgiebig spielen und dementsprechend werde ich mich privat (sobald wieder Zeit ist...) eher mitbefassen. Die Monitor-freie Zeit nutze ich innerhalb der WG dann mal für gemütliche Rundenund[SONSTIGES] Urlaub. Ja ich weiß, es ist Jammern auf hohem Niveau, das Jahr war beruflich aber speziell in den letzten Wochen wirklich sehr anstrengend. Der Endspurt steht an, neben Night City wollen noch die Feiertage-Verlosung und Top-5-Artikel untergebracht werden. Also mal sehen, wann es in die Winterpause geht, auf die freue ich mich aber dafür umso mehr. Ausspannen, Füße hochlegen, endlich wieder anständige, lange Spaziergänge mit dem Hund. Für die gibt es scheinbar nichts schöneres als Schnee, also hoffe ich mal, dass der Trend des weißen Winters bestehen bleibt.

[FILME/SERIEN] Da ich in den vergangenen anderthalb Wochen meine Freizeit mit dem Football Manager 2021 und Empire of Sin verbracht habe, ist der Plan, offene Serien abzuschließen noch nicht ganz in Erfüllung gegangen. Außerdem kam eine neue Serie hinzu, die ich jedem hier ausdrücklich ans Herz legen will. Schaut euch bei Netflix Das Damengambit an! Für mich klarer Kandidat auf die beste Serie des Jahres.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Natürlich warte ich auf Cyberpunk 2077. Ich frage mich natürlich, wie viele Redaktionen sich jetzt schon ärgern, weil sie eine Jahresbestenliste veröffentlichen müssen, das Rollenspiel wegen Redaktionsschluss für eine Print-Ausgabe (ein paar gibt es ja noch) aber nicht berücksichtigt werden konnte. Und dann warten noch ein paar Spiele auf mich, denn ich habe beim Black Friday zugeschlagen: Hades, Ori and the Will of Wisps, Doom Eternal... da liegt jetzt einiges auf dem Stapel...



[SONSTIGES] Durch Corona wird jede Reise zu einem Glücksspiel. Momentan ist die Einreiseverordnung für Deutschland aufgehoben, sodass meine Freundin, die über das Wochenende hier ist, ohne Konsequenzen einreisen darf. Dafür plant Österreich wohl über die Feiertage eine ganz strenge Einreiseverordnung, sodass ich bei einem eventuellen Besuch nicht um die Quarantäne herumkomme (ich wollte den Jahreswechsel bei ihr verbringen). Ansonsten: Neue Musik gibt es bestimmt, aber ich versuche, das Jahr noch aufzuholen und abzuschließen. Da liegt noch einiges vor mir.



Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Der Berg an Filmen und Serien, die ich mir noch anschauen muss, wächst seit drei, vier Jahren bei mir konstant. Auch dieses Jahr werde ich es nicht schaffen, den Backlog auch nur annährend vollständig abzuarbeiten. Vorgenommen habe ich mir deshalb rein gar nichts konkret, aber wenn, dann werden definitiv als erstes die noch ungeschauten Filme auf Blu-ray geschaut. So angenehm Streaming auch sein mag und so ordentlich die Qualität in Full-HD auch sein mag (4K streame ich bislang eher selten), gerade bei einem (hoffentlich) guten Film soll es dann doch auch die bestmögliche Bild- und Tonquali sein. Gut möglich ist neben nachgeholtem Kram aber auch der erneute Besuch bei irgendwelchen All-Time-Favorits. Vielleicht noch mal, diesmal vielleicht auch mitsamt der tatsächlich bis heute nur einmal gesehenen Staffeln 10 und 11? Es wird sich zeigen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich brauche den Namen des Spiels, auf das ich mich am Dezember am meisten freue eigentlich gar nicht zu nennen, denn das haben zumindest auf GamersGlobal locker 80 Prozent der Community seit geraumer Zeit auf der Most-Wanted-Liste. Nebenwird es bei mir bis zum Jahreswechsel hauptsächlich darum gehen, wichtige, bislang versäumte Titel nachzuholen. Bei mir sind das unter anderem, das genau mein Ding sein dürfte, aber auch die Kampagne des jüngstenund, das ich bislang nur längere Zeit angespielt hatte. An aktuellen Sachen habe ich dieses Jahr aber zum Glück relativ wenig verpasst, das ich unbedingt nachholen müsste. Zeit, um noch einmal die kürzlich im Xbox Game Pass veröffentlichten LucasArts-Remaster zuundanzugehen (hatte ich zwischendrin schon mal schnell durchgerusht).[SONSTIGES] Gutes Essen sollte es sowieso das ganze Jahr über geben. Aber ein paar besondere Sachen gibt es an den Feiertagen ja immer. Aber ob schöner Hirschbraten an einem der Weihnachtsfeiertage oder Rinderzunge in Madeira-Soße an Neujahr (ist mir egal, ob ihr das eklig findet), ist am Ende nur schmückendes Beiwerk. Runterkommen, entspannen, Kraft tanken, das muss einfach mal zwei Wochen am Stück sein, bevor es im Januar wieder los geht.[FILME/SERIEN] Wenn alles klappt wie gedacht, liegt bei uns unterm Weihnachtsbaum unter anderemSet 5 (allein bei der Nummerierung der Staffeln durchzublicken ist schon bizarr) der herrlich durchgeknallten Anime-Serie über den Joestar-Clan, dessen Nachkommen ständig mit bodenständigen Widersachern wie Maya-Vampiren zu kämpfen hat. In Diamond is Unbreakable geht es um eine Kleinstadt, in der gefühlt jeder vierte Bewohner durch einen magischen Pfeil unheilige Superkräfte bekommt (die eigentlich eine Manifestation der Seele sind) – darunter auch ein eiskalter Serienmörder. Das wird wieder schön vogelwild.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich freue mich, nach Weihnachten mal wieder da verteufelt schwereauf den heimischen Wohnzimmertisch zu wuchten. Mal sehen, welches Szenario meine Freundin und ich als nächstes erkunden (anders als es der Name vermuten lässt, gibt es auch Karten unter freiem Himmel) und ob uns die großen alten Würfelgötter wieder zürnen. Ansonsten will ich über den Jahreswechsel wild vieles durcheinander spielen, da warten noch so einige Kandidaten (manche ganz frisch aus dem letzten GOG-Sale) auf dem Mountain of Joy. Besonders einen ersten Anlauf inhabe ich fest ins Auge gefasst. Bei so viel Futter ist es doch weniger tragisch, dass ich noch keine PS5 ergattern konnte. Ach ja undkommt jetzt ja wirklich – da führt kein Weg dran vorbei.[SONSTIGES] Dieses Jahr lief vieles anders als sonst, aber auch ohne Weihnachtsmärkte komme ich in Festtagsstimmung. Es wird gutes Essen geben, auf die eine oder andere Art werden wir die Verwandten sehen und es wird schön gemütlich zugehen. Herrlich![FILME/SERIEN] In den letzten Wochen haben wir außer den neuen Folgen vonsowiekaum Zeit fürs Konsumieren von Serien oder Filmen gefunden. Während es einfach unfassbar ist, wie viel Produktqualität in der Star-Wars-Serie steckt, gerät die SOS Burnham nach ein, zwei guten Folgen leider wieder bedrohlich in Schieflage. Was indes sehr gut sein soll:, das offenbar die 50er und 60er in beachtlicher Manier auf den Fernseher bannt und dabei eine stark gespielte Charakterstudie liefert. Oh, und über Weihnachten wird bestimmtund die-Trilogie geschaut. Das gehört einfach dazu.[SPIELE/BRETTSPIELE] Eigentlich ist es egal, was im Dezember erscheint. Die finale Content-Phase 6 vonund der Start von Saison 1 vonwerden so gut wie jedes bisschen Freizeit aufsaugen. Uneigentlich muss ich mir aber dennoch irgendwie Zeit frei schaufeln. Der Grund? Klar,plus DLCs war einfach zu gut, um das neue Rollenspiel von CD Projekt Red lange links liegen lassen zu können. Mal schauen, was der Realitätscheck in den nächsten Wochen ans Licht bringt.[Sonstiges] Uffz, die freien Tage Anfang Dezember habe ich mir verdient. Shadowlands-Launch plus Abgabe-Phase der neuen Ausgabe der PC Games MMORE plus Vorbereitung auf Classic-Phase 6 plus der Abschluss vom Schwarzen Herz von Skyrim in- das war in Kombination ein bisschen viel. Leider geht's gleich nach dem Kurzurlaub bis Anfang Januar in dieser Taktung weiter. Aber: So wird mir wenigstens nicht langweilig. ;)