Wie Square Enix bekannt gegeben hat, wird im Sommer 2021 eine Remastered-Version des Playstation-Rollenspiels SaGa Frontier erscheinen. Als Release-Plattformen gibt das Studio PS4, Switch, Steam, iOS und Android an. Natürlich wird die Neuauflage verbesserte HD-Grafik bieten, doch auch zusätzliche Inhalte sollen ihren Weg in das Spiel finden.

Als neues Feature gibt es die Highspeed-Funktionalität, die das Spielgeschehen um ein Vielfaches verschnellert und so Längen in den Kämpfen entgegenwirken soll. Mit Fuse bekommt ihr außerdem einen komplett neuen Protagonisten spendiert. Außerdem wird SaGa Frontier Remastered neue Events und Cutscenes spendiert bekommen, die so im Original noch nicht enthalten waren. Einen ersten Eindruck der Neuauflage könnt ihr euch im unten eingebundenen Trailer verschaffen.