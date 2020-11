Total War Saga - Troy: Multiplayer-Beta gestartet

PC Linux MacOS

Der Rundenstrategietitel Total War Saga - Troy (im Test, Wertung: 8.0) wurde kürzlich mit einem Patch bedacht, der dem Spiel einen Multiplayer-Modus hinzufügt. Ab sofort ist es somit möglich, mit verschiedenen Heeren gegeneinander anzutreten oder in der Kampagne gemeinsam die Geschicke einer Fraktion zu lenken. Allerdings befindet sich der Multiplayer-Modus noch in der Beta-Phase.

In den reinen Multiplayer-Schlachten dürft ihr vorab beispielsweise die Karte und den Kampf-Modus wählen, ein Zeitlimit und – erstmals in einem Total-War-Titel – auch die Einheiten-Anzahl festlegen. Ein Map-Marker erlaubt Spielern der selben Allianz die Kommunikation untereinander. Mit Hilfe von Mods wird es zudem möglich sein, von der Community erstellte Karten zu nutzen. Liegt euer Fokus eher in der Kampagne, ist diese zukünftig im kooperativen Modus und gegeneinander spielbar. Auch hier könnt ihr natürlich vorab Einstellungen vornehmen, zum Beispiel welche Konsequenzen eintreten, wenn sich Spieler bei Kampfanfragen partout nicht entscheiden wollen.

Auf der offiziellen Homepage findet ihr die kompletten Patch-Notes zu Update 1.4.0, das auch in vielen anderen Bereichen Fehler ausbügelt oder Anpassungen vornimmt. Einen umfassenden Einblick zu dem Spiel erhaltet ihr in dem (dreißigminütigen) Video Die Viertelstunde: Troy -Total War Saga, welches ebenfalls am Ende dieser News eingebunden ist.