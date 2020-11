Uri Geller erlaubt Nintendo, Kadabra wieder auf Pokémon-Karten zu drucken

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Während sich das Psycho-Pokémon Kadabra aus der ersten Generation in den Videospielen der Reihe weiterhin großer Beliebtheit erfreut, kam es im Pokémon-Sammelkartenspiel in den letzten 20 Jahren nicht vor. Der Grund dafür ist eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen Nintendo und dem israelischen Zauberkünstler Uri Geller aus dem Jahr 2000.

In der japanischen Sprachausgabe heißt das mit einem Löffel dargestellte Pokémon nämlich Yungere, wodurch auch eine namentliche Ähnlichkeit hergestellt ist. Geller war der Meinung, dass Nintendo dadurch ein auf ihm basierendes Pokémon geschaffen habe, ohne ihn vorher um Erlaubnis zu bitten, und verlangte Unterlassung. In einer Email an die Seite The Gamer erklärte er jetzt, den Schritt rückgängig gemacht zu haben:

Weil ich immer noch eine beeindruckende Menge an Emails bekomme mit der Bitte, Nintendo zu erlauben, dass sie Kadabra/Yungere zurückbringen, habe ich dem Geschäftsführer von Nintendo einen Brief geschickt und ihm genehmigt, das Uri Geller Kadabra/Yungere weltweit wieder zu drucken.

Zwei Mitarbeiter von Nintendo haben sich daraufhin mit ihm in Verbindung gesetzt, berichtet Geller weiter.