Cyberpunk 2077: Seit Oktober 2012 ist viel passiert // Auswahl von Releases

Vor dem Hintergrund, dass es sich beim in wenigen Tagen tatsächlich erscheinenden Cyberpunk 2077 um eines jener Spiele handelt, für den der Begriff „Hype-Train“ gefühlt gar nicht mehr ausreicht, ist es vielleicht gar nicht so uninteressant, einen Blick auf die vergangenen acht Jahre zu werfen. Welche „großen“ Spiele sind erschienen? Welche (bekannten) Serien wurden fortgesetzt – und wie oft? Was lief in den Kinos?

Die folgenden Basis-Daten stammen nicht aus eigener Recherche, sondern stellen ursprünglich ein Meme (Wikipedia) dar. Wir haben Angaben hinzugefügt (Verlinkungen zu unsere Tests, News oder Videos), einige wenige weggelassen sowie die Auflistung generell geordnet. Das Original mit dem Titel „Things that have been released since Cyberpunk 2077 announcement“ könnt ihr euch unter anderem auf dieser Seite anschauen.

Im Oktober 2012 wurde das erste kurze Teaservideo zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht. GamersGlobal.de wurde nur etwa drei Jahre zuvor ins Leben gerufen, und auch andere bedeutende, interessante und bewegende Dinge sind seitdem geschehen. Das bereits erwähnte Meme konzentriert sich im Großen und Ganzen auf den Spiele- und Entertainment-Bereich. Es wird deutlich: Während CD Projekt Red seit mehr als acht Jahren an seinem von nicht wenigen Spielern erhofften „Open-World-RPG-Megahit“ arbeitet, ist im Rest der Branche – nicht überraschend – jede Menge passiert.

Die genannten (Haupt-)Spiele, die allesamt aus bekannten und beliebten Franchises stammen, sind sogenannte AAA-Titel beziehungsweise Großproduktionen, bei denen teilsweise ebenfalls nicht wenig Zeit zwischen Ankündigung und Veröffentlichung vergangenen ist und die ebenso (sehr) hohe finanzielle Mittel sowie zahlreiche Mitarbeiter erfordert haben:

Darüber hinaus wurden Spiele angekündigt, deren Vorgänger lange zurückliegen und von vielen Spielerinnen und Spielern – ähnlich wie derzeit Cyberpunk 2077 – ebenfalls seit langem herbeigesehnt werden oder wurden.

Dass sich Cyberpunk 2077 schon eine ganze Weile in der Entwicklung befindet, wird auch durch die Hardware deutlich, die in den vergangenen Jahren angekündigt und veröffentlicht worden ist. Eine Auswahl:

Was ist im Entertainment-Bereich sonst seit dem Oktober 2012 passiert?

Eine neue Star Wars -Trilogie: Star Wars: Das Erwachen der Macht (2015), Star Wars: Die letzten Jedi (2017), Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers (2019)

-Trilogie: (2015), (2017), (2019) Zwei Alien -Kinofilme: Prometheus – Dunkle Zeichen (2012), Alien: Covenant (2017)

-Kinofilme: (2012), (2017) Ein Mad Max -Kinofilm (vom gleichen Regisseur des Originals aus dem Jahr 1979)

-Kinofilm (vom gleichen Regisseur des Originals aus dem Jahr 1979) Eine Blade Runner -Fortsetzung (das Original stammt aus dem Jahr 1982)

-Fortsetzung (das Original stammt aus dem Jahr 1982) 17(!) Kinofilme des Marvel Cinematic Universe: Angefangen bei Iron Man 3 (2013) bis zu Spider-Man - Far From Home (2019)

Dass die vorangegangenen Daten keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben und es sich nur um Beispiele handelt, muss sicher nicht erwähnt werden. Fehlt eurer Ansicht nach etwas Wichtiges? Dann schreibt es in die Kommentare.