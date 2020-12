PC XOne Xbox X PS4 PS5

Vor genau vier Jahren trat die Freizeitpark-Simulationdas Erbe vonauf dem PC an und wusste nicht nur unseren Tester Mick Schnelle (zum Test mit Wertung 8.5 ) zu überzeugen. Nun hat das bunte Spektakel alsseinen Weg in die Wohnzimmer gefunden, wo das Aufbau-Genre seit jeher ein Nischendasein fristet. Dringend tatverdächtig für diesen Umstand sind die Limitationen des klassischen Gamepads gegenüber der Steuerung mit Maus und Tastatur. Verschachtelte Menüs mit kleinem Schriftbild sind ebenfalls Gift für passionierte Couch-Gamer. Ob die Portierung dennoch gelungen ist, erfahrt ihr im heutigen Spiele-Check.Hinter Planet Coaster steckt niemand geringeres alsStudio Frontier Developments, das bereitsvorzüglich an die Wohnzimmergegebenheiten anzupassen wusste. Das eigentliche Spielprinzip wurde dabei natürlich unverändert auf die Konsole übertragen. Als Manager leitet ihr den Betrieb eines Freizeitparks und spült Freude in die Herzen der Besucher sowie Geld in die eigenen Taschen. Wahlweise stellt ihr euer Können in den einzelnen Stationen einer Karriere und in besonderen Herausforderungen unter Beweis oder lebt eure Fantasien ohne Geldsorgen im freien Modus aus.Wie gehabt pflanzt ihr bunte Fahrgeschäfte in die Landschaft, sorgt für eine eskapistische Hintergrundkulisse und umsorgt die zahlende Kundschaft mit Pommes, Bretzeln und anderem Fast Food. Hauptsache der Rubel rollt. Eintritts- und Essenpreise, qualifiziertes Fachpersonal und immer neue Attraktionen aus der Forschungsabteilung sind nur einige der zahlreichen Stellschrauben auf dem Weg hin zum florierenden Freizeitpark. Selbstredend solltet ihr auch eine gewisse Excel-Affinität vorweisen können, so ihr denn schwarze Zahlen schreiben wollt. Der Höhepunkt eurer Anstrengungen ist schließlich die Testfahrt auf der selbst entworfenen Achterbahn. Der umfangreiche Editor der Adrenalinbomben lässt keinerlei Wünsche offen, benötigt aber auch eine gewisse Einarbeitungszeit.Heatmaps, Bilanzen und Kundenwünsche – Planet Coaster gibt euch zahlreiche Informationen an die Hand, um das Manager-Dasein zu erleichtern. Ein Tutorial versucht hierbei Licht in die verschachtelte Menüstruktur zu bringen. Bis ihr die Informationen intuitiv abrufen könnt, braucht es allerdings ein paar Spielstunden. Gleiches gilt für die zahlreichen Bau- und Verwaltungsmenüs sowie die Königsdisziplin, den Achterbahnbau. Die Entwickler haben sich sichtlich Mühe gegeben, die Navigation an die Gegebenheiten des Controllers anzupassen, aber der sprichwörtliche Knoten in den Fingern ist unvermeidlich.Kreismenüs, Tab-Browser, Dropdown-Selektionen, Filter-Elemente für die schnellere Suche, die Schultertasten als Umschalter für weitere Funktionen und der Klick auf die Analogsticks – es gibt kaum ein Bedienkonzept, das nicht seinen Weg ins Spiel gefunden hat. Wer die Schienen der Achterbahn exakt nach dem Bild im Kopf verlegen und biegen möchte, wird möglicherweise auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Alternativ können auch vorab bereit gestellte Versatzstücke modifiziert und verwendet werden, aber wer will schon eine Bahn von der Stange errichten? Die Lösung ist jedoch greifbar nahe: stöpselt Maus und Tastatur in die Konsole und verwirklicht euren Traum ohne Krampf in den Fingern.Planet Coaster ist auch auf der Konsole ein fantastisches Spiel, das das Herz eines jeden Freizeitpark-Enthusiasten und Aufbau-Fans höher schlagen lässt. Spätestens dann, wenn die erste Testfahrt der eigenen Achterbahn aus der Ego-Perspektive ansteht. Zumindest wenn ihr die Steuerung gemeistert oder ein Maus- und Tastatur-Setup für die Couch habt. Mich hat die Eingabe per Controller bisweilen in den Wahnsinn getrieben. Wäre diese ohne Alternative, hätte ich das Spiel nur äußerst geduldigen und leidenswilligen Genre-Fans empfohlen. Mit der entsprechenden Peripherie ist diese Einschränkung aber obsolet.