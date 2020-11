Wolcen - Lords of Mayhem: Erstes Inhalts-Update soll „in Kürze“ erscheinen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wolcen - Lords of Mayhem dürfte ein gutes Beispiel dafür sein, dass ein zweifellos ambitioniertes Projekt nicht die Erwartungen der Spieler erfüllen konnte und kann. Dass es sich bei dem Action-Rollenspiel zugleich nicht um einen schlechten Titel handelt – aber eben auch nicht um einen richtig guten –, zeigen nicht nur unser Test mit der Wertung 7.0, sondern auch die Steam-Rezensionen: Von aktuell 52.235 Reviews fallen 55 Prozent positiv aus.

Von Beginn an machte das verantwortliche Wolcen Studio deutlich, dass man weiter am Titel arbeiten und zum Beispiel (kritische) Fehler beseitigen und die Balance optimieren wird. Inzwischen sind seit der Veröffentlichung im Februar dieses Jahres 17 Patches für Wolcen - Lords of Mayhem erschienen – kürzlich wurde nun das erste Inhalts-Update angekündigt, das kostenlos verfügbar sein wird und „nur den Anfang einer neuen Wolcen-Reise“ darstellt.

Details zu den Inhalten sowie dem genauen Erscheinungsdatum von Chronik 1 - Bloodtrail nennen die Entwickler derzeit nicht (erscheinen soll es jedoch „in Kürze“). Bekanntgegeben wurde, dass die Erweiterung die Wirtschaft „komplett umstellen“ wird. Das bedeutet beispielsweise, dass Charaktere, die ihr von dem Release von Bloodtrail erstellt habt, in den sogenannten Vermächtnis-Spielmodus verschoben werden – mit Spielfiguren, die nach der Veröffentlichung des kommenden Zusatzinhaltes erstellt werden, können diese anschließend nicht interagieren.