Zankstelle Vol. 58: Xbox Series X im Realitäts-Check

Sie sind da! Die neuen Konsolen von Microsoft wurden in freier Wildbahn gesichtet. Einigen Mitgliedern der Zankstelle gelang es, vereinzelte Exemplare dieser recht seltenen Gattung zu erbeuten und als Trophäe ins heimische Regal zu stellen. Doch kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn er den Nachbarn nicht neidisch machen kann. Deshalb lassen Hendrik, Dennis und Neuzugang Dirk ihre angeborene Schüchternheit zuhause und sprechen über ihre Neuerwerbungen. Wie lebt es sich mit einer Series X? Bereichert sie das Liebesleben? Verbessert sie die Haut? Oder ermöglicht sie wenigstens 4K/60F-Spiele? Es geht natürlich um das Aussehen der Konsole, um den Controller, das Menü und die große Frage, ob die Spiele jetzt wirklich schneller laden. In einer Woche werden in Folge 59 Dennis und Dirk über die Playstation 5 sprechen.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge der Zankstelle direkt auf unserer Webseite. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Discord, iTunes und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor.

Für ganz hartgesottene GamersGlobal-User gibt es zum Abschluß noch ein Video der Bored-Smashing-Reihe mit der Xbox als Hauptdarsteller. Bitte nicht nachmachen!