PM: Marvel's Avengers Profi-Tipps: Captain America (Square Enix)

Captain America ist nicht nur ein Held - er ist eine Legende. Als lebendes Symbol der Avengers führt er das Team mit Intelligenz, Mut und Mitgefühl, und das bringt ihm den Respekt all seiner Mitmenschen ein.

Natürlich ist es auch ganz hilfreich, dass er keine Niete in puncto Kämpfen ist. Steve Rogers weiß seine Fäuste einzusetzen, er verquickt schnelle Angriffe und starke Hiebe zu mächtigen Kombos. Bewaffnet mit seinem Vibranium-Schild besitzt er zudem mit die stärksten Verteidigungsfähigkeiten aller Avengers.

Lest weiter und lernt einige seiner nützlichsten Fähigkeiten und ein paar meiner Lieblingskombos kennen.

New-York-Knöchel (Leichter Angriff > Leicht > Leicht > Leicht > Leicht > Leicht) ist eine Serie aus schnellen Schlägen, die den Gegner festnageln, wenn man seine Deckung mal geknackt hat. Einfach durchzuführen und sehr effektiv gegen Standardgegner wie Synthoiden.

Adlerklaue (in der Luft Leicht > Leicht > Leicht) ist eine weitere schnelle Aktion, die Gegner unter Druck setzt und hält. Der Schaden erhöht sich mit jedem Treffer, die zusätzlichen Schläge lohnen sich also.

Wagenrad-Kick (Leicht halten) ist eine tolle Möglichkeit, die Deckung des Gegners zu durchbrechen, und eignet sich damit als fantastischer Kombo-Starter. Die Aktion ist besonders effektiv, wenn ihr sie mit Schildfeger (Leicht nach Wagenrad-Kick) kombiniert - der reißt Gegner von den Beinen und liefert so zusätzliches Kombopotenzial.

Wollt ihr schon zu Anfang einer Kombo ordentlich Betäubungsschaden aufbauen? Dann startet doch mit Superschlag (Sprinten + Leicht). Der sorgt nicht nur selbst schon für ordentliche Betäubung, sondern bringt die Gegner auch ins Taumeln, sodass ihr weitere Hiebe folgen lassen könnt.

Täuschender Uppercut (Ausweichen + Leicht) kann einige Angriffe der Gegner unterbrechen.

Schildstoß (Schwer) und Schildsprung (Schwer in der Luft) lassen Captain America auf Ziele stürzen und sie mit seinem Schild rammen. Beide Aktionen sind dafür gemacht, dass ihr schnell zu euren Zielen gelangt - warum solltet ihr auch darauf warten müssen, bis eure Gegner zu euch kommen?

Schildstoß (Schwer halten) durchbricht die Verteidigung der Gegner und schickt sie in die Luft, damit ihr mit ihnen jonglieren könnt. Wenn ihr ebenfalls in die Luft gehen wollt, dann investiert in Wachsende Hoffnung (Schwer, sofort nach Schildstoß). Dadurch wird Cap hochgeschleudert und kann weiter mit ihnen jonglieren.

Soldaten-Slam (Schwer in der Luft halten) dreht sich ganz und gar um Flächenschaden und das Treffen mehrerer Gegner. Er durchbricht auch Schilde und schickt schwächere Gegner in die Luft, was die Aktion effektiv für das Kontrollieren von Gegnergruppen macht.

Torpedo-Kick (Sprinten + Schwer) nutzt Caps Supersoldaten-Stärke, um Gegner nach hinten zu stoßen. Ihr könnt die Aktion nutzen, um euer Ziel in andere Gegner oder sogar von Klippen zu stoßen.

Captain America kann seine Fernangriffe kombinieren, was mit jedem Folgetreffer den Schaden erhöht und ausgelöste Reaktionen bei den Gegnern verstärkt. Beginnt mit Caps Standard-Schildwurf (Zielen + Werfen). Wenn er den Schild fängt, dann werft ihn gleich nochmal für einen Entschlossenen Wurf. Und wenn er dann wieder zurückkehrt, werft ihn gleich noch einmal für den Patriotenwurf - einen kraftvollen Finisher, der eurem Ziel massiven Schaden zufügt.

Querschlägerwurf (Schildwurf aufladen und auf Gegner zielen) demonstriert die physikalische Gesetze missachtende Natur von Caps Schild: Ihr könnt drei Ziele wählen, die der Schild vor seiner Rückkehr trifft. Mit Bumerang und Wahrheitssucher lässt sich die Anzahl möglicher Ziele noch erhöhen.

Ihr könnt sogar noch mehr Ziele mit dem Querschlägerwurf und der Schild-Kick-Fähigkeit treffen. Drückt in dem Augenblick, in dem das Schild zurückkehrt, den Wurf-Button, um es nochmal zwischen nahen Zielen Pingpong spielen zu lassen. Das sieht übrigens richtig cool aus - zweifellos eine von Caps schicksten Aktionen!

Captain Americas Schild ist, wie man das auch erwarten darf, ein wunderbares Verteidigungswerkzeug. Durch Einsatz von Schildblock kann Steve Schaden eingehender Angriffe absorbieren. Er kann sogar schneller sprinten, während er blockt, und seinen Schild als Rammbock nutzen und in die Gegner brettern.

Betätigt ihr den Block in dem Augenblick, in dem der Angriff eintrifft, so sorgt ihr für eine Schildparade, die eine kleine Schockwelle auslöst, die nahe Gegner ins Taumeln bringt. Das unterbricht diese nicht nur, sondern verringert auch ihren Aufprallwiderstand, wodurch an ihnen einfacher Kombos durchgeführt werden können.

Wenn ihr einen Angriff pariert, dann könnt ihr eine Reihe ziemlich nützlicher Fähigkeiten folgen lassen. Gegenschlag (leichter Angriff nach einer Schildparade) liefert einen kräftigen, wuchtigen Treffer, der Gegner von euch wegschleudern kann. Das ist ziemlich praktisch, wenn ihr euch ein bisschen Platz schaffen wollt.

Alternativ macht Kraftpaket (schwerer Angriff nach einer Schildparade) dicken Schaden und schickt die Gegner in die Luft. Fangt sofort mit dem Jonglieren an, während sie sich nicht verteidigen können.

Cap kann Projektile blocken oder sie mit Abpraller auf Gegner zurückwerfen. Bei Team-basierten Angriffen verwendet ihr am besten Spiegelschild. Wenn ihr einen Gegner aufgeschaltet habt, trifft ihn der zurückgeworfene Strahl; andernfalls müsst ihr ihn anvisieren.

Commander-Parade (Blocken + Leicht) nutzt einen Happen intrinsische Energie, pariert aber automatisch eintreffende Angriffe und trifft Ziele mit einer großen Menge Schaden. Sie sorgt auch für einen Schadens-Buff und erhöht den Schaden, den Caps nächster Angriff verursacht.

Commander-Ruf (Block + Schwer) entfesselt eine Schockwelle, die für gewaltigen Betäubungsschaden bei den Gegnern sorgt. Die Aktion ist perfekt, um eine Gruppe von Gegnern zu treffen und sie für Takedowns zu betäuben. Die Aktion sorgt auch für einen Schadens-Buff und verhöhnt umstehende Gegner, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen - sehr nützlich, wenn ein naher Verbündeter in Schwierigkeiten steckt oder gerade damit beschäftigt ist, ein Ziel zu zerstören.

Der heroische Schlachtruf demonstriert Caps Fähigkeit, sein Team anzuführen. Durch die Aktion werden alle Gegner markiert, die er attackiert, was ihm und seinen Verbündeten erlaubt, ihre Angriffe zu konzentrieren. Markierte Gegner nehmen zusätzlichen Schaden, haben eine größere Wahrscheinlichkeit, kritisch getroffen zu werden und lassen bei ihrem Ableben mitunter heroische Kugeln fallen, die ihr zum Wiederaufladen eurer Aktionen verwenden könnt.

Schlachtruf lässt sich zudem spezialisieren. Ruf zu den Waffen verleiht beispielsweise nahen Mitgliedern eures Kampfteams einen Verteidigungs-Buff, während Vorreiter dafür sorgt, dass sich die Gegner auf Cap anstatt auf seine Verbündeten konzentrieren.

Andere Spezialisierungen wie Linie halten oder Spezialtaktiken sorgen dafür, dass markierte Gegner Kugeln fallen lassen, die Willenskraft oder intrinsische Energie aufladen. Oder ums kurz zu machen: Schlachtruf ist eine mächtige heroische Fähigkeit, die das Team dazu ermuntert, zusammenzubleiben - das ist so richtig Captain America-mäßig.

Dampfwalze ist ein super-aufgeladener Schildwurf, der mehrere Gegner anvisiert und extrem viel Schaden und Betäubung verursacht - sehr nützlich, wenn ihr einer Horde Gegner gegenübertretet.

Dampfwalze ist zudem ein perfektes Mittel gegen Gruppen, weil sich die Aktion individualisieren lässt, sodass für alle zwei Gegner, die auf einmal erledigt werden, aufsammelbare Items auf dem Schlachtfeld zurückbleiben. Ihr könnt wählen, ob Regenerations-, heroische oder intrinsische Kugeln hinterlassen werden sollen, und jederzeit zwischen diesen Optionen wechseln.

Die ultimative heroische Fähigkeit Brooklyn Brawler lässt Captain America gegen seine Feinde das Letzte geben - seine Verteidigungsfähigkeiten werden verstärkt und bei leichten Angriffen eine ganze Serie von Schildwürfen entfesselt, die Gegner jeweils mehrmals treffen. Diese Aktion ist fantastisch dazu geeignet, sehr schnell eine irrsinnige Menge Schaden zu verursachen.

Es gibt eine ganze Reihe witziger Möglichkeiten, Brooklyn Brawler zu individualisieren, und das Experimentieren mit verschiedenen Spezialisierungen macht viel Laune. Eine effektive Kombination ist CQC-Spezialist, dank der ihr bei kritisch verwundeten Gegnern einen Takedown vornehmen könnt, sowie Adrenalinrausch, was die Dauer der Aktion mit jedem Takedown verlängert. Dadurch könnt ihr Brooklyn Brawler viel länger einsetzen und Cap zur Ein-Mann-Armee machen!

Cap ist sowas wie ein Kombospezialist, der zahlreiche Attacken aneinanderreihen kann, die ebenso schmerzhaft für die Gegner wie genussvoll für euch abzuziehen sind. Hier sind ein paar der einfacheren:

Schwer > Schwer > Leicht > Leicht > Leicht - eine simple Kombo, die einen schnell an den Gegner bringt, ihn ein paar Mal trifft und dann wegstößt.

Ausweichen + Schwer (Grandslam) > Springen > Leicht > Leicht > Schwer - diese schnelle Ab-in-die-Luft-Kombo funktioniert gut mit Standardgegnern.

Leicht halten (Wagenrad-Kick) > Leicht (Schildfeger) > Leicht > Leicht > Leicht > Schwer - durchbrecht die Deckung eines Gegners und verpasst ihm eine Kombo, bevor ihr eine Schadenschockwelle entfesselt und ihn in die Luft schleudert.

Die folgenden Kombos brauchen etwas mehr Übung, aber die Zeit ist wegen ihrer Effektivität gut investiert.

Schwer halten (Schildschlag) > Schwer (Wachsende Hoffnung) > Leicht > Leicht > Schwer - durchbrecht die Deckung von Gegnern, jongliert eine Weile mit ihnen in der Luft und werft sie dann zurück auf den Boden!

Brooklyn Brawler auslösen > Leicht > Leicht > Schwer > Leicht > Leicht > Schwer (Schildschlag) - jeder leichte Angriff trifft den Gegner doppelt und kann gegnerische Verteidigung durchdringen. Durch Hinzufügen eines schweren Angriffs mittendrin verlängert ihr die Kombo mit einem zusätzlichen Treffer, bevor ihr einen schweren Kombo-Finisher als Finale auslöst.

Ihr müsst kein Supersoldat sein, um diese Kombos zu landen, aber ein bisschen Training hilft auf jeden Fall. Probiert sie mal aus und grämt euch nicht zu sehr, wenn ihr keinen Erfolg habt - beschwört den Geist von Steve Rogers herauf und versucht es einfach nochmal.

Über einen Gegner springen > Leicht > Leicht > Leicht > Schwer > Sprung > Leicht > Leicht > Schwer halten (Soldaten-Slam) - öffnet den Gegner und führt eine Kombo an ihm aus, dann bringt ihn für zusätzliches Jonglieren in die Luft und landet zum Schluss einen Flächenschaden-Schmetterer. Diese Kombination sorgt auch für reichlich Betäubungsschaden.

Schildparade > Leicht (Gegenschlag) > Sprinten + Block halten, bis ihr den Gegner trefft > Schwer (Torpedo-Kick) > Zielen + einmal Werfen > dann zweimal > dann Werfen halten und loslassen, wenn aufgeladen (Querschlägerwurf) > Werfen (Schild-Kick) - mit geübtem Zielen könnt ihr in Caps Nahkampf-Kombos Schildwürfe einflechten, um Gegner in beliebiger Reichweite anzugreifen und sie in die Luft zu schleudern.

