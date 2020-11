Spieleveteranen-Podcast #192: Zeitreise 12/2010, 2000, 1990

Veteranen in der Zeitkapsel

Teaser Einmal mehr haben Veteranen sich in den DeLorean geschwungen und sind in vergangene Tage gereist, unter Beihilfe alter Hefte. Dazu gibt es die übliche Dosis Smalltalk und aktuelle News.

Willkommen zum 192. Episode des Spieleveteranen-Podcasts, der dieses Mal mit 1 Stunde 40 extralang geraten ist. Kein Stress wegen Konsolen- und Grafikkarten-Knappheit: Erinnert euch mit den Spieleveteranen an heiße Hardware und super Spiele vergangener Jahrzehnte. Beim Blick ins Zeitschriftenarchiv blättern wir nach, was die Fachpresse in den 12er-Ausgaben der Jahrgänge 1990, 2000 und 2010 beschäftigte. Unsere Erinnerungsbemühungen sind mit manchem Einblick in den damaligen Redaktionsalltag verbunden. Bevor wir auf die Zeitreise gehen, plaudern wir zunächst über News-Meldungen der letzten Woche und Erlebnisse mit aktuellen Spielen. Durch die Jahrzehnte führen wie immer Heinrich Lenhardt und Jörg Langer.

0:00:15 News & Smalltalk

0:35:49 Zeitreise: November 2010, 2000, 1990