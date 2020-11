Cyberpunk 2077: Laut CD Projekt „überraschend gute“ Leistung auf X1 & PS4

Solltet ihr zu jenen gehören, die an Cyberpunk 2077-Informations-Entzug leiden, haben wir nachfolgend das passende Gegenmittel für euch: Im Zuge der jüngsten Investorenkonferenz wurde von CD Projekt bestätigt – Obacht: Running Gag –, dass das Spiel kein weiteres Mal verschoben wird. Thematisiert wurden des Weiteren zum Beispiel mögliche Bugs, der Multiplayer sowie die Rezensionsexemplare für die Presse.

Vor dem Hintergrund, dass Cyberpunk 2077 bislang nicht auf der Xbox One und der PS4 – weder auf den Basis- noch den Pro-Ausgaben – vorgestellt worden ist, wurde nach der Performance des Titels auf eben diesen Geräten gefragt. Adam Kicinski, CEO von CD Projekt, gibt an:

Auf die Aussage, dass es in den vergangenen Tagen Pressematerial gegeben habe, demzufolge die Performance auf der PlayStation 4 nicht so gut sein würde, wie sie sein könnte, fügt Kicinski hinzu, dass das Rollenspiel auf der PlayStation 5 „großartig“ läuft und auf der PS4 „immer noch sehr gut“:

Ausgetauscht haben sich Beteiligten der Investorenkonferenz unter anderem auch über mögliche Bugs in der derzeitigen Fassung im Vergleich zu der Hands-On-Version als auch über den Mehrspielermodus. Zum Erstgenannten heißt es:

Die Bugs sind uns allen bekannt. Natürlich kann ein so großes Spiel nicht vollständig fehlerfrei sein, das ist offensichtlich. Aber wir denken, dass das Niveau so niedrig sein wird, dass die Spieler [die Fehler] nicht mitbekommen werden.

Ob das Entwicklerstudio nach wie vor davon ausgeht, dass der Multiplayer im Jahr 2022 kommt und ob es schon Ideen für ein mögliches Geschäftsmodell gibt, sind weitere Fragen. Abermals antwortet Kicinski:

Außerdem geht aus den Aussagen hervor, dass es sich beim Multiplayer um eine „getrennte, große“ Produktion handelt und man darüber nachdenkt, ihn in Form eines Standalone-Produkts zu veröffentlichen. Eine gute Nachricht gibt es abschließend noch für die Test-Redaktionen und somit auch für die Spielerinnen und Spieler.

Wir treten in die intensivste Phase unserer Marketing- und PR-Kampagne ein. Darüber hinaus werden wir in den nächsten zwei Wochen Rezensionsexemplare des Spiels an Journalisten in aller Welt verschicken, damit diese ihre Eindrücke und Kritiken über Cyberpunk 2077 vor dessen Release veröffentlichen können.