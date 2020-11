PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 1. bis 4. Dezember (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Chronos: Before the Ashes

In diesem atmosphärischen Rollenspiel schlüpfst Du in die Rolle eines mutigen Helden, der alles daransetzt, seine Heimat vor dem Untergang zu bewahren. Nur indem Du weiser, stärker und mächtiger wirst, kannst Du das mysteriöse Rätsel lösen. Aber Vorsicht: Deine Reise fordert einen hohen Preis. Jedes Mal, wenn Du scheiterst, verliert Dein Held eines seiner Leben!

Empire of Sin

Wähle aus 14 von historischen Vorbildern inspirierten Mafiosi wie Al Capone, Stephanie St. Clair oder Goldie Garneau und entscheide, mit wem Du ein kriminelles Imperium erschaffst. Behaupte Dich in diesem aufregenden Strategiespiel von Romero Games und Paradox Interactive gegen rivalisierende Banden und mache die Stadt zu Deinem Revier.

Twin Mirror

Xbox One X Enhanced – Sam Higgs muss sich seiner Vergangenheit stellen – und nutzt dabei seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, um die dunkle Geheimnisse seiner Heimatstadt aufzudecken. Dabei stellt sich Sam eine entscheidende Frage: Wem kann man vertrauen, wenn man nicht einmal sich selbst vertrauen kann? Das mehrfach ausgezeichneten Storytelling-Abenteuer von Dontnod nimmt Dich mit auf eine weitere spannende Geschichte.

Habroxia

Begib Dich ans Steuerrad der Habroxia und manövriere das Schiff durch 15 Level voller elektrisierender Bosskämpfe, aufregender Rettungsmissionen und außergewöhnlicher Überraschungen. Baue das Schiff sukzessive aus, um Deine Fähigkeiten zu verbessern und schalte dabei die drei Nebenmodi frei. Es liegt an Dir, die Galaxie vor einer Reihe finsterer Eindringlinge zu beschützen.

Paw Paw Paw

Paw Paw Paw war ein friedliebendes und wohlhabendes Königreich, bis der König eines Tages beschloss, sein Volk solle Hosen tragen. Schließe Dich der Widerstandsgruppe AntiPants an und hilf mit, den König zu stürzen. Schlage und schneide Dir den Weg zum König frei und bringe dabei alle Feinde zur Strecke.

Haven

Optimiert für Xbox Series X|S – In diesem Rollenspiel-Abenteuer über Liebe, Rebellion und Freiheit geht es um ein Paar, dass auf einen verlassenen Planeten flieht, um endlich für sich sein zu können. Erkunde die geheimnisvollen Landschaften und wehre Dich gegen alle Widerstände, die versuchen, Euer Liebesglück zu gefährden.

Immortals: Fenyx Rising

Optimiert für Xbox Series X|S – Du schlüpfst in die Rolle von Fenyx, einem geflügelten Halbgott, der die griechischen Götter vor ihrem Untergang zu bewahren versucht. Erkunde die offene Welt mit ihren sieben einzigartigen Regionen und mache Dir die Macht antiker Waffen wie Achilles‘ Schwert und Daidalos‘ Flügel zunutze, um mächtige Feinde zu bekämpfen und mysteriöse Rätsel zu lösen. Es lauern mystische Bestien, die allein mit einer Mischung aus Mut, Erfahrung und den richtigen Waffen zu bezwingen sind.

Phogs!

In Phogs! spielst Du ein Hunde-Duo, das über den Bauch verbunden spannende Abenteuer erlebt. Meistere die Themenwelten Essen, Schlafen und Spielen, indem Du Dir im Einzelspieler – oder Koop-Modus mit Beißen und Bellen Deinen Weg bahnst.

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

Windows 10 PC – VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action eröffnet Dir die Welt von Obdachlosen und veralteten Technologien einer Dystopie. Als Barkepper der VA-11 HALL-A, einer kleinen Bar in der Innenstadt, die von ihren Besuchern liebevoll „Valhalla“ genannt wird, kommst Du in Kontakt mit den faszinierendsten Charakteren, die die Dystopie hervorgebracht hat. Wenn es Dir gelingt, Deine Kundschaft bei Laune zu halten, wirst Du schon bald mehr über ihre einzigartigen Geschichten erfahren.

Wildfire

Werde in diesem 2D-Stealth-Spiel zum Herr der Elemente. Lege Feuer, lasse Wasser gefrieren und bringe die Erde ins Wanken, um Deine abergläubischen Feinde zu überlisten.

Wonder Blade

Was bekommt dabei heraus, wenn man eine skurrile Story mit urigen Charakteren und elektrisierenden Kämpfen mischt, in denen es um Leben und Tod geht? Genau, Wonder Blade! Also nichts wie los, schnappe Dir die Waffe Deines Vertrauens, befreie die Prinzessin und rette die Welt – und das alles noch vor dem Frühstück.

Darq: Complete Edition

Xbox One X Enhanced – Begib Dich auf eine spannende Reise durch Lloyds Träume – die sich schnell in eine Schleife von Albträumen verwandeln! Er möchte zwar aufwachen, doch rutscht er mit jedem Versuch tiefer in seine vom Unterbewusstsein gesteuerten Träume. Lloyd muss sich an die neue Welt gewöhnen, die Schwerkraft neu kennenlernen und alle seine Sinne und seinen Verstand bemühe. Es liegt an ihm, Rätsel zu lösen und den Kreaturen zu entkommen, die die finsteren Ecken von DARQ bewachen.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

Xbox Play Anywhere / Xbox Game Pass – In dieser besonderen Ausgabe von Dragen Quest XI erwarten Dich zusätzliche Szenarien, ein orchestraler Soundtrack, ein 2D-Modus und vieles mehr! Ob langjähriger Fan oder neuer Spieler: Du kannst Dich auf die ultimative DQXI-Erfahrung freuen. Sei als The Luminary, der Auserwählte einer Welt, in der alle Jagd auf Dich machen. Gemeinsam mit Deinen treusten Gefährten ist es Deine Aufgabe, die dunklen Mächte zu bezwingen, die die Welt von Erdrea ins Chaos stürzen wollen.

Duck Life Adventure

Gestalte Deine eigene Ente und begib Dich auf ein episches Abenteuer! Erkunde ein riesiges neues Gebiet, um Trainingsdojos, Geschäfte und Enten für Rennen und Kämpfe zu finden. Spiele 16 neue Trainingsspiele, um Deine Ente in acht Fertigkeiten zu trainieren und der größte Enten-Abenteurer aller Zeiten zu werden!

Guntastic

Stürze Dich im Couch-Koop oder Online in Arena-Kämpfe, die nur 25 Sekunden andauernden – die sogenannten One-Shot-One-Kill-Kämpfe. Hast Du den Kampf gewonnen, solltest Du Dich nicht zu früh freuen: Anschließend wird jeder, der noch lebt, gewaltsam ausgeschaltet.

JCB Pioneer Mars

In diesem faszinierenden Survival-Sandbox-Game erkundest Du den Mars mit einer Auswahl futuristischer, extrem robuster JCB-Fahrzeuge, die speziell für diese Mission entwickelt wurden. Baue wertvolle Materialien ab, errichte Gebäude und erforsche neue Technologien. So stellst Du sicher, dass die Zukunft der Menschheit jenseits des Planeten Erde möglich ist.

John Wick Hex

Mit der einzigartigen Mischung aus taktischer Zeitplanung und purer Action fängt John Wick Hex die Stimmung der legendären Film-Kampfszenen auf eindrucksvolle Weise ein. Nur wenn Du Dich innerhalb kürzester Zeit für Aktionen und Angriffe entscheidest, ohne dabei die Konsequenzen Deines Handelns aus den Augen zu verlieren, wirst Du erfolgreich sein.

Nine Witches: Family Disruption

Wenn eine okkulte deutsche Sekte aus dem Zweiten Weltkrieg einen uralten Fluch über die Welt verhängt, braucht es eine übernatürliche Lösung. Übernimm die Kontrolle der zwei spielbaren Helden, die sich auf ein komödiantisches Abenteuer mit wirklich originellen Geschichten begeben. Spiele die Demo noch heute.

Ruinverse

Folge Kit, einem gutmütigen Transporteur, und seiner lebhaften Kindheitsfreundin Allie. Gemeinsam mit einem drittklassigen Betrüger, einem Quacksalber und einer albernen Zwergin bereisen sie die Welt, um Allie aus einer Notlage zu befreien. Auf Deinem Weg warten Momente des Triumphs und der Entbehrung, die für Rollenspiel-Fans unvergesslich sein werden!

Shoot 1UP DX

Deine Heimat ist zerstört, weswegen Du den Angriff eines abkommandierten Bataillons anführst. Dein Ziel ist klar definiert: Zerstöre die für das Unheil verantwortlichen Hybrid-Streitkräfte mit dem mechanischen Tentakel. Auf Dich warten acht herausfordernde Shoot-em-Up-Stufen voller verzweigter Pfade, fieser Bosse und geheimen Powerups.

Sleepin’ Deeply

In diesem neuen Kapitel von The Guy wirst Du mit frischen Rätseln konfrontiert, die durch die surrealen Träume des Protagonisten entstehen. Mache Dich bereit für eine Begegnung mit dem seltsamsten aller Lebewesen, während Du immer tiefer und tiefer in das Unterbewusste vordringst.

Steampunk Tower 2

Steampunk Tower 2 ist ein packendes Action-Strategiespiel, das im alternativen Steampunk-Universum zuhause ist. In Lord Binghams Militärdienst gibt es eine neue Geheimwaffe – unter Deinem Kommando wird der „Battle Tower“ mit einem gigantischen Luftschiff von Einsatzort zu Einsatzort transportiert.