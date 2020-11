Switch PS4

Besonders viel Spaß macht Bubble Bobble 4 im Koop, das geht mit bis zu drei Freunden.

Unverwüstliches und aufgepepptes Spielprinzip

Der Klassiker von 1986 ist mit an Bord!

Am Ende jeder Welt wartet ein Bossgegner.

Eine echte Herausforderung

Bei der Highscore-Jagd könnt ihr euch mit Spielern weltweit messen.

In der Arcade of the Future gibt es ein Wiedersehen mit Baron von Blubba.

Fazit

Jump-and-Run

Einzel- und Mehrspieler

Für Anfänger bis Profis (siehe Check!)

Preis: 39,99 Euro

In einem Satz: Anspruchsvolles und gelungenes Jump-and-Run im klassischen und modernen Gewand.

Die erste Version des Jump-and-Runserschien bereits 1986. Damit dürfte das Franchise zu den langlebigsten Spieleserien überhaupt zählen. In dem Klassiker hat Baron von Blubba die Freundinnen der Brüder Bubby und Bobby entführt und die beiden Burschen in die Blasendrachen Bub und Bob verwandelt. Ihr kämpft euch alleine oder im Koop in die Tiefe, um im 100. Level den Baron zu stellen und eure Freundinnen zu retten. Dazu müsst ihr die Monster "einblasen". Wenn ihr die Blase zum Platzen bringt, sterben sie. Ist ein Bildschirm frei von Monstern, geht es weiter. Im 2019 für die Switch erschienenenkonntet ihr das klassische Spielprinzip in schicker Grafik mit bis zu drei Freunden erleben. Jetzt erschien die erweiterte Neuauflagefür die PS4 und als kostenlose Erweiterung für die Switch. Ich habe eifrig auf der Switch losgeblasen und mit meiner Freundin auch den Koop getestet.Schauplatz von Bubble Bobble 4 Friends - The Baron is Back ist ein Kinderzimmer. Bub ist das Lieblingsspielzeug des Kindes und eines Nachts werden Bub und dem Zauberer Bonner durch magische Seifenblasen Leben eingehaucht, woraufhin der eifersüchtige Bonner Bub attackiert. Insgesamt kämpft ihr euch dann, dem klassischen Spielprinzip folgend, durch fünf Welten mit je zehn Levels, an deren Ende ein Boss wartet. Das geht wahlweise auch mit bis zu drei Freunden. Sammelt Ihr die "Extended"-Bubbles auf, spendiert euch jeder Buchstabe ein Leben. Sammelt ihr alle Buchstaben einer Welt, schaltet ihr Skills frei, die ihr bei der Charakterauswahl ausrüstet. So könnt ihr zum Beispiel tickende Zeitbomben einsetzen, die Reichweite eurer Blasen erhöhen oder "Blitzblasen" erzeugen, die alles in der Reihe, in der ihr sie zerplatzen lasst, zerstören. Das gibt Raum für verschiedene Spielstile.Wohin die Blasen fliegen, bestimmen die Luftströme des jeweiligen Levels, die ihr euch in vier (Un)Sichtbarkeitsstufen anzeigen lassen könnt. Der Schwierigkeitsgrad ist auch dank unendlich Continues (das kostet euch aber eure Punkte) und eines optionalen Unverwundbarkeitsmodus, der nach drei "Game Overs" angeboten wird, recht niedrig. Nach rund 90 Minuten solltet ihr durch sein. Dann fängt das Spiel aber erst richtig an!Zum einen könnt ihr die verschiedenen Welten frei auswählen und euch auf Highscore-Jagd begeben. Es gibt mehr Punkte, wenn ihr viele eingeblasene Gegner auf einmal zerplatzen lasst. Dann fällt auch mehr Essen ab, das ihr aufsammeln solltet, um euren Score zu erhöhen und euren Skill aufzuladen. Der Motivation dient auch, dass es für die Highscore-Jagd ein Online-Ranking gibt. Die vorderen Plätze scheinen mir aber in unerreichbaren Profi-Höhen zu liegen! An der virtuellen Arcade-Maschine "Arcade of Memories" könnt ihr den Klassiker von 1986 spielen, optional auch mit Scanlines. Außerdem schaltet ihr mit Beenden des normalen Modus den höheren Schwierigkeitsgrad frei. Dann sind die erneut fünf mal zehn Levels etwas umgestaltet und mit mehr und härteren Gegnern bestückt. Den Unverwundbarkeitsmodus gibt es zwar nicht mehr, aber dafür immer noch unendlich Continues. Von denen habe ich auch so einige beim zweiten Boss Zipzap eingesetzt, konnte ihn aber immer noch nicht knacken. Wenn Ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier richtig.Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf die Arcade of the Future. In der stattlichen neuen Grafik müsst ihr euch nun in einem Turm nach oben, statt wie im Klassiker von 1986 nach unten, vorarbeiten. Dabei helfen euch auch die Skills. Continues und Essen zum Einsammeln fallen weg. Punkte gibt es für das Beenden der insgesamt 100 neuen Levels. Je schneller, desto besser. Dafür wird von besiegten Monstern kein Essen zurückgelassen. Aber ihr begegnet in diesem Spielmodus dem berühmt-berüchtigten und unverwundbaren Baron von Blubba wieder. Auch in der Arcade of the Future könnt ihr mit bis zu drei Freunden losblasen. Schön: Bereits erreichte Levels könnt ihr gezielt auswählen, um sie zu trainieren.Der Klassiker von 1986, eine hübsche, moderne Knuddelgrafik und der ikonische Soundtrack – Bubble Bobble 4 Friends - The Baron is Back präsentiert sich gut. Wenn ihr den Klassiker und auch die unterschiedlichen Iterationen mögt, ist auch diese Auflage für euch die richtige Wahl. Voraussetzung für andauernden Spielspaß sind aber die Lust auf Highscore-Jagd und auf eine echte Herausforderung im Hard-Mode und den Arcade-Varianten. Denn das, natürlich wiederholbare, Casual-Erlebnis ist nach rund 90 Minuten vorbei. Dafür eignet sich Bubble Bobble 4 Friends als unterhaltsame und abgeschlossene Abwechslung an einem Spieleabend mit Freunden. Sowohl mit den Joycon als auch im Handheld-Mode ist der Drachenspaß sehr gut spielbar und die Steuerung präzise. Für den Pro-Controller gilt das sowieso. Ich werde auf jeden Fall im Handheld-Modus die Highscore-Jagd eröffnen. Und mit Zipzap habe ich auch noch eine Rechnung offen.