Mechwarrior 5: Steam, GOG und Xbox wegen Cyberpunk auf 2021 verschoben

PC XOne Xbox X

Aktuell ist der Mech-Shooter Mechwarrior 5 - Mercenaries (im Test, Note: 7.0) im Epic Games Store und bei Xbox Live auf PC erhältlich. Ursprünglich hatten die Entwickler von Piranha Games geplant, den Titel am 10. Dezember 2020, also ein Jahr nach dem angedachten Release, auch auf Steam und bei GOG.com zu veröffentlichen. Bei diesem Datum dürften die meisten von euch aber bereits nervös zucken, schließlich erscheint Cyberpunk 2077 ebenfalls an diesem Tag. Ein ähnlich mulmiges Gefühl hatten wohl auch die Entwickler, denn wie sie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben haben, werdet ihr noch etwas länger auf die Veröffentlichung von Mechwarrior 5 außerhalb des Epic Games und Microsoft Store warten müssen.

Jeder Entwickler will, dass seinen Spielen so viel Aufmerksamkeit wie möglich zuteil wird und natürlich ist es sehr suboptimal, sich einen Release-Termin mit Cyberpunk zu teilen. Verkäufe am ersten Tag und Marketing sind sehr wichtig für einen erfolgreichen Produktstart und wir glauben, dass die Verschiebung der Veröffentlichung Mechwarrior 5 - Mercenaries helfen wird, die Aufmerksamkeit zu erhalten, die es verdient.

So das Statement auf der offiziellen Homepage. Diese Schritt betrifft auch die Erweiterung MechWarrior 5 - Mercenaries: Heroes of the Inner Sphere. Als neuer Release-Zeitraum wird der Frühling 2021 angegeben. Neben GOG und Steam sollen dafür aber auch Xbox Series X/S und Xbox One mit dem Titel bedacht werden. Die zusätzliche Zeit werde man nicht untätig verstreichen lassen, sondern weiter am Hauptspiel und der Erweiterung feilen. Neben Anpassungen an der Benutzeroberfläche, der KI und der Grafik soll auch die Kampagne justiert werden, außerdem wolle man weitere Karriere-Modi einpflegen. Um euch noch weiter über diese Schritte zu informieren arbeitet das Team aktuell an einem Entwickler-VLOG, der am 1. Dezember 2020 veröffentlicht werden soll.