Greedfall: Nextgen-Fassung und Erweiterung für Piraten-RPG angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Das Rollenspiel Greedfall (zum Spiele-Check) vom Studio Spiders (Bound by Flame, The Technomancer) wird eine Fassung für Playstation 5 und Xbox Series X|S erhalten. Das war nicht die einzige Neuigkeit für das Fantasy-Piratenabenteuer von Publisher Focus Home Interactive: Auch die Arbeiten an einer Erweiterung haben begonnen. Ein Releasezeitraum für den Nextgen-Port und den DLC sind noch nicht bekannt.

Dass Focus wie beim Hauptspiel als Publisher für das Add-on sowie die Version für die neuen Konsolen von Microsoft und Sony auftritt ist nicht unspannend, denn der französische Entwickler Spiders gehört mittlerweile Nacon (ehemals Bigben Interactive SA). Beide Publisher haben sich auf eine Kooperation geeinigt, wobei die Markenrechte an Greedfall nun ebenfalls bei Nacon liegen.