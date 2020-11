Maid of Sker ab sofort auf Nintendo Switch verfügbar / Launch-Rabatt

PC Switch XOne PS4

Am 28. Juli 2020 ist mit Maid of Sker (im Spiele-Check) ein Survival-Horror-Titel erschienen, der euch die Geheimnisse eines walisischen Hotels erkunden lässt. Erhältlich war das Spiel bisher für PC, PS4 und Xbox One. Ab sofort könnt ihr euch auch unterwegs gruseln, denn der Titel ist ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich. Zu Feier der Veröffentlichung gibt es Maid of Sker im eShop aktuell auch etwas günstiger, bis zum 3. Dezember 2020 spart ihr 20 Prozent und zahlt 19,99 Euro statt 24,99 Euro.