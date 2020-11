noclip: Microsoft Flight Simulator und die Erschaffung der Erde

PC XOne

Aktuell ist unser Leben aufgrund der Pandemie in vielerlei Hinsicht eingeschränkt, besonders davon betroffen ist für viele sicherlich auch die Mobilität. Für den einen oder anderen betrifft es auch speziell das Fliegen. Ob es sich nun um Urlaubsflüge, Geschäftsreisen oder einfach nur den Flieger nehmen um die Familie in diesen Tagen zu besuchen , spielt im Detail keine Rolle.

So ist es auch Danny O'Dwyer ergangen, wie er in der Patreon-News zum neuesten noclip-Projekt Microsoft Flight Simulator verrät. Da er bei den Entfernungen in den USA von Küste zu Küste auf das Flugzeug angewiesen ist, wenn er beispielweise jetzt zu Thankgiving oder später im Jahr zu Weihnachten seine Lieben zu Hause besuchen möchte, ist das unter den Bedingungen zur Zeit nur schwer möglich.

Aus diesen Gründen hat die Veröffentlichung der gut halbstündigen Doku zu MSFS, die wir euch unter der News eingebunden haben, für ihn diesmal eine besonders emotionale Komponente. Viel Gefühl und Sorgfalt sei in das Video-Projekt geflossen, das nicht nur die Entwicklung der neuesten Flugsim von Microsoft beleuchtet und die Entwickler, wie Jörg Neumann, Chef von MFS oder Sébastien Wloch, CEO von Asobo ausführlich zu Wort kommen lässt, sondern auch die Geschichte der Flugspielreihe sowie das Umfeld der beteiligten Studios in den Fokus rückt.

Zu sehen sind zahlreiche Ingame-Aufnahmen aus der Entwicklungsphase, der aufwändigen Weltsimulation samt Echtweltdaten, die detaillierten Flugzeugmodelle und all die komplexen Mechaniken hinter einem derart ambitionierten Titel.

Kurze Anekdote zum Schluss: Auf die Frage, welchen speziellen Ort die Spieler bisher wohl am liebsten angeflogen hätten, gaben die Entwickler laut Danny an, dass diese zu über 70 Prozent "nach Hause" geflogen seien.