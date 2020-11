Cuphead: DLC The Delicious Last Course erneut verschoben

PC Switch XOne

Fans des bockschweren Jump-and-runs Cuphead (im Test, Wertung 8.5) müssen sich weiter auf den bereits auf der E3 2018 angekündigten DLC The Delicious Last Course gedulden. Schon im Juli 2019 gab Studio MDHR bekannt, dass der ursprüngliche Release auf 2020 verschoben werden musste, doch auch in diesem Jahr ist nicht mehr mit einer Veröffentlichung zu rechnen.

Via Twitter teilten die Entwickler jetzt mit, dass The Delicious Last Course erst 2021 erscheinen wird. Neben den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie seien auch die eigenen hohen Qualitätsansprüche Schuld an der erneuten Verschiebung. Wann genau der DLC veröffentlicht werden soll, ist aktuell noch nicht bekannt.

The Delicious Last Course soll laut den Entwicklern eine neue Insel mit weiteren Bossen sowie einen neuen spielbaren Charakter bieten. Zudem sind neue Waffen und Verzauberungen geplant. Der nachfolgende Teaser-Trailer vom Juli 2019 gibt euch einen ersten Eindruck, was euch erwartet.