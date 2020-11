Black Friday Deals bei Amazon und GOG: Update vom 28.11., 4:00 Uhr

Tag der Schnäppchen

Teaser Am schwarzen Freitag stürzen die Preise. Wir bieten euch einen Überblick lohnender Angebote in der Flut aus Rabatten auf GOG und Amazon.

Wieder einmal ist der letzte Freitag des Novembers angebrochen, die traditionelle Zeit für große Schnäppchen in der Vorweihnachtszeit. Wir können euch nicht sagen, warum sich für diesen Tag in den USA der Name Black Friday eingebürgert hat. Aber wir bieten euch mit dieser News eine Anlaufstelle, um interessante Angebote in dem Wust aus Rabatten zu finden.



Wir präsentieren euch spannende Preisnachlässe von GOG und filtern aus allen reduzierten Produkten auf Amazon in den Bereichen Elektronik, Computerspiele, PC und Film die interessantesten Schnäppchen für euch heraus. Motto: Klasse statt Masse.



Neben Angeboten, die über den gesamten Zeitraum laufen, gibt es in beiden Shops auch zahlreiche Blitzangebote, die nur wenige Stunden verfügbar und auch mengenmäßig begrenzt sind.



Die Aktionsseiten von GOG (GG-Partnerlink) von Amazon (GG-Partnerlink) halten etliche weitere Angebote parat.



Aktuelle Deals auf GOG:

Aktuell laufende Amazon-Deals: