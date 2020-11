Curse of the Dead Gods: Finaler Tempel verfügbar // Trailer & Patchnotes

PC XOne PS4

Das sich seit Anfang März dieses Jahres im Early Access befindliche Curse of the Dead Gods (im User-Artikel) nähert sich seiner Fertigstellung. Mit dem jüngsten umfangreichen Inhalts-Update wurde der Adler-Tempel implementiert, der zugleich den finalen seiner Art darstellt. Bereits seit längerem verfügbar sind der Jaguar- und der Schlangen-Tempel. Wie es die Bezeichnungen bereits deutlich machen, erwarten euch in jeder Örtlichkeit andere Gegnertypen, hinzu kommen jeweils neuartige Fallen.

Im Fall des Adler-Tempels kommen unter anderem sechs neue Widersacher samt ihrer Elite-Versionen, zwei neue Champions, fünf neue Flüche – ein Kernelement des Roguelikes – sowie natürlich der Tempel-Boss hinzu. Einen kurzen Eindruck vom neuen Schauplatz bietet euch der entsprechende Trailer.

Ebenfalls mit dem aktuellen Update vorgenommen wurden zahlreiche Optimierungen bei der Balance, visuelle Anpassungen sowie das Beheben von Fehlern. Einige kleinere Bugs existieren noch, werden jedoch wie üblich mit späteren Aktualisierungen beseitigt.

Eine weitere größere Neuerung wurde mit der Waffenkammer bereits Ende Oktober implementiert: Ihr seid nun in der Lage, Waffen und dazu passende Altäre freizuschalten, sodass ihr euch zu Beginn eures Abenteuers zwischen mehreren Varianten aus Waffen für Haupt- und Nebenhand sowie einer Zweihandwaffe (Bogen, Speer und so weiter) entscheiden könnt.

Das Ende der Early-Access-Roadmap ist nun fast erreicht – einzig das „Der letzte Fluch“-Update steht noch aus. Dieses bringt beispielsweise die „toten Götter“, den finalen Boss oder auch neue Waffen, Flüche und Relikte. Mit der Version 1.0 soll Curse of the Dead Gods zugleich auch für Konsolen erhältlich sein. Bislang lautet die offizielle Aussage, dass der Titel noch in diesem Jahr erscheint – ob es dabei bleibt, wird sich zeigen.

Solltet ihr an einem Roguelike interessiert sein, das deutlich langsamer ist als zum Beispiel Hades (im Test mit Wertung 9.0) – aber dennoch genug Herausforderungen bietet – könnt ihr Curse of the Dead Gods im Rahmen der Steam-Herbstaktion für derzeit 12,05 Euro (statt 17,99 Euro) erwerben.