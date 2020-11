The Last Of Us - Part 2 räumt bei Golden Joystick Awards ab

Preisverleihung

Teaser Gleich fünf Auszeichnungen konnte Naughty Dogs 3D-Actionadventure beim zweitältesten Spielepreis einheimsen. Auch Hades, Fall Guys und Minecraft wurden doppelt geehrt.

The Last Of Us - Part 2 (zum Test+, Note: 9.5) heißt der große Gewinner der 38. Golden Joystick Awards, die am Dienstag verliehen wurden. Das 3D-Actionadventure von Naughty Dog gewann in den Kategorien Best Storytelling, Best Visual Design, Best Audio, PlayStation Game of the Year und Ultimate Game of the Year. Gleichzeitig wurde Entwickler Naughty Dog zum Studio of the Year gekürt. Die Preisverleihung fand rein digital statt und wurde von zwei Darstellern aus The Last Of Us - Part 2 moderiert: Laura Bailey (Abby) und Travis Willingham (Large Rattler).

Drei weitere Spiele erhielten je zwei Auszeichnungen: Das Geschicklichkeitsspiel Fall Guys - Ultimate Knockout (zum Test+, Note: 8.5) wurde zum Best Multiplayer Game und Best Family Game gekürt, das Hack and Slay Hades (zum Test, Note: 9.0) bekam die Awards in den Kategorien Best Indie Game und Critic's Choice, und der mittlerweile neun Jahre alte Kreativ-Baukasten Minecraft hat die Best Gaming Community und den Still-Playing-Preis gewonnen. Das Open-World-Actionadventure Paradise Killer, das wie The Last Of Us - Part 2, Hades und Fall Guys - Ultimate Knockout im Vorfeld vier Nominierungen erhalten hatte, ging leer aus.

Die Golden Joystick Awards werden seit 1983 verliehen. Nur die Arcade Awards des US-Spielemagazins Electronic Games waren noch früher dran: Sie fanden von 1980 bis 1985 sowie 1992 und 1993 statt.

Alle Preisträger der Golden Joystick Awards 2020: