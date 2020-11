Watch Dogs Legion: Update 2.20 in Kürze // Multiplayer verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Schon seit Ende Oktober könnt ihr in Watch Dogs Legion mit einer hackenden Armada das London der nahen Zukunft von oppressiven Mächten befreien. Wer eine Playstation 5 oder Xbox Series X|S ergattern konnte, kann auch bereits in den Nextgen-Versionen seinen inneren Hacktivisten herauslassen.

In seinem Test von Watch Dogs Legion auf Xbox One X hatte unser Redakteur Dennis noch vor dem Day-1-Patch vor allem einige Clipping-Fehler und Abstürze erlebt, doch die Open-World-Hackstravaganza kämpft auf verschiedenen Plattformen noch mit Bugs wie beschädigten Spielständen. Nachdem mehrere Patches bereits Absturz-Ursachen behoben und andere Fehler ausmerzten, erscheint diese Woche Patch 2.20, der unter anderem manuelles Speichern auf den PC bringt und die Stabilität auf Xbox One, Xbox Series S|X und PS4 verbessern soll.

Da Ubisoft noch weiter an Fixes und Komfort-Features arbeitet, wird der Launch des Multiplayer-Modus vom 3. Dezember 2020 auf Anfang 2021 verschoben. In der Pressemeldung dazu heißt es: