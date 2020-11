Steam-Herbstaktion bietet bis 1.12. zahlreiche Rabatte

PC Linux

Covid-19 samt der Alltags-Einschränkungen wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Anders formuliert: Nicht wenige von uns werden weiterhin viel freie Zeit in den eigenen vier Räumen verbringen (müssen) – und diese vielleicht auch dazu nutzen, um ihren Mountain of Joy (manche sagen auch Pile of Shame) abzutragen.

Die heute gestartete und bis zum 1. Dezember um 19 Uhr laufende Steam-Herbstaktion kann in diesem Zusammenhang „Segen“ und „Fluch“ zugleich bedeuten: Während die einen die Gelegenheit nutzen, um Spiele für den weiterhin bestehenden Teil-Lockdown zu erwerben (und sie auch spielen?), wachsen bei anderen MoJ/PoS eventuell weiter an. Oder gehört ihr zu jenen, die standhaft bleiben und die aktuelle Rabattaktion ignorieren?

In den jeweiligen Kategorien wie „Plattformer“, „Action-RPG“ oder „Egoperspektive“ könnt ihr gezielt nach Spielen suchen oder die jeweilige Liste absteigend nach der Rabatthöhe sortieren. Nachfolgend einige wenige Titel, die im Angebot sind:

Wie auch schon in den vergangenen Jahren, könnt ihr auch dieses Mal Titel für die Steam-Awards nominieren. Zur Auswahl stehen unter anderem die Kategorien „Spiel des Jahres 2020“, „Werk der Liebe“, „Besser mit Freunden“, „Innovativstes Gameplay“ oder auch „Bestes Spiel, in dem sie schlecht sind“.