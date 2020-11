Metro Exodus: Gratis-Update für Nextgen-Konsolen // Infos zur Metro-Zukunft

Wer Metro Exodus (im Test mit Wertung 7.5) noch nicht gespielt hat, aber im Besitz von PlayStation 5 oder Xbox Series X|S ist, sollte eventuell noch etwas warten: Deep Silver und 4A Games gaben heute bekannt, dass der Egoshooter für die genannten Geräte neu veröffentlicht wird – zu welchem Zeitpunkt wurde nicht bekanntgegeben. Solltet ihr den Titel bereits euer Eigen nennen, wird euch die überarbeitete Fassung als Gratis-Update zur Verfügung gestellt.

Zu den Neuerungen der Nextgen-Fassungen sollen zum Beispiel eine bessere Framerate und eine höhere Auflösung sowie kürzere Ladezeiten und „beeindruckende“ Raytracing-Funktionen gehören. Die Unternehmen geben an, dass die Hardware der aktuellen Sony- und Microsoft-Konsolen es ermöglichen, jene Verbesserungen umzusetzen, die bislang „nur mit modernster PC-Hardware und RTX-fähigen Karten“ erreicht werden konnten.

Darüber hinaus gibt es neue Information zum nächsten Spiel der Metro-Reihe, die vor mehr als zehn Jahren mit Metro 2033 (im Test mit Wertung 8.5) ihren Anfang nahm. Demnach überarbeitet 4A Games die Engine vollumfänglich, um die „volle Power der neue Hardware“ nutzen zu können. Mehr wollen die Entwickler noch nicht preisgeben, außer, dass eine „großartige Geschichte“ erzählt und der Titel „größer und reichhaltiger“ werden soll. Eher allgemeine Angaben zur Zukunft von Metro beziehen sich auf Mehrspieler-Konzepte, durch die „die Metro-Welt in einem neuen Licht erscheinen“ sollen. Das Studio führt weiter aus:

Wenn einige unserer Fans, das Wort Multiplayer hören, werden sie skeptisch. Das wissen wir. Darum sprechen wir ganz offen: Wir nehmen euch ernst. Multiplayer ist keine Box, die wir abhaken wollen. Wir jagen keinem Trend hinterher. Ein Multiplayer-Part muss ins Metro-Universum passen! Wir versichern hiermit auch: Hier wird nicht auf Kosten des Singleplayer gearbeitet. Wir benötigen ein Team, das sich vollständig auf die Online-Arbeit konzentriert. Und genau hier kommt Saber ins Spiel – erfahren, technologieaffin und clever. Genau das brauchen wir! Wir möchten gerne daraufhin hinweisen, dass zum jetzigen Zeitpunkt die obigen Gedanken nicht bedeuten, dass der nächste Metro-Spiel ein ausschließlicher Multiplayer-Titel werden wird. Oder, dass Single- und Multiplayer im selben Paket kommen. Wir überlegen in viele Richtungen gleichzeitig, aber ihr könnt sicher sein, dass wir natürlich die narrativ-geladene Singleplayer-Erfahrung, die ihr so an Metro schätzt, lieben.