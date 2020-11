Hitman 3: Glacier-Engine lässt im Chongqing-Trailer die Muskeln spielen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

IO Interactive will euch in Hitman 3 wieder eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, um als Agent 47 Pixelmenschen zu einem plötzlichen Ableben zu verhelfen. Dass die schmutzige Arbeit schick aussehen kann, will ein frischer Trailer zum finalen Teil in der World-of-Assassination-Trilogie untermauern. Der zeigt mit dem verregneten nächtlichen Chongqing einen neuen Schauplatz.

Der rund zweiminütige Clip betont dabei die grafischen Features der verfeinerten hauseigenen Glacier-Engine. So könnt ihr unter anderem sehen, wie der Mantel von Agent 47 nass glänzt und Regentropfen seine markante Glatze herunterperlen. Auch soll das Technikgerüst nun bis zu 300 aktive KI-gesteuerte NPCs gleichzeitig unterstützen.

Hitman 3 erscheint am 20. Januar 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Die PC-Fassung und die Version für die neuen Konsolen von Sony und Microsoft sollen 4K bei 60 Bilder pro Sekunde unterstützen. Für die PC-Version versprachen die dänischen Entwickler bestmögliche Optimierung und einen Patch, der Raytracing nachliefert. Auch wird eine Version für Nintendo Switch erscheinen, die ihr via Cloud spielt, wie bei dem kürzlich auf der Nintendo-Konsole erschienen Control von Remedy.