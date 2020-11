PS Plus im Dezember mit Worms Rumble, Just Cause 4 und Rocket Arena

PS5

Sony hat die Titel bekanntgegeben, die ihr als Playstation-Plus-Mitglieder im Dezember ohne weitere Kosten im Rahmen eurer Mitgliedschaft für PS4 und PS5 herunterladen und spielen könnt. Ab dem 1. Dezember 2020 und somit direkt zum Release des Spiels, steht euch das Multiplayer-Spiel Worms Rumble zur Verfügung, bei dem ihr euch plattformübergreifend mit bis zu 32 Spielern in Echtzeitkämpfen duellieren könnt. Darüber hinaus könnt ihr in Just Cause 4 (GG-Test mit Note 8.0) für Chaos sorgen oder euch im 3v3-Online-Shooter Rocket Arena austoben.

Wenn ihr Mittelerde - Schatten des Krieges, und Hollow Knight und Bugsnax aus dem November-Angebot bisher noch nicht eurer Bibliothek hinzugefügt habt, solltet ihr dies noch bis zum 30. November 2020 nachholen, damit ihr sie auch danach noch spielen könnt. Nach diesem Termin könnt ihr sie nicht mehr kostenfrei über PlayStation Plus beziehen.

Wenn ihr noch kein Abo von Playstation Plus habt besteht derzeit die Möglichkeit, die Jahresmitgliedschaft zum reduzierten Preis zu erhalten. Im Rahmen der aktuellen Black-Friday-Angebote ist der Dienst vielerorts zum reduzierten Preis von 44,99 Euro statt 59,99 Euro erhältlich, unter anderem bei Amazon.