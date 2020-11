PM: World Update II: USA ist ab sofort für den Microsoft Flight Simulator verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ab sofort ist das zweite Welt-Update für den Microsoft Flight Simulator verfügbar. Dieses Mal können Desktop-Piloten die USA noch detaillierter erleben. Die Vereinigten Staaten von Amerika bieten eine riesige Ansammlung verschiedenster Landschaften – von Küstengemeinden bis zu kolossalen Gebirgsketten, von grünen Ebenen bis zu den Skylines der Großstädte.

Im World Update II: USA erlebst Du nun ein verbessertes digitales Höhenmodell mit einer Auflösung von bis zu einem Meter, neue Texturen, die das Erscheinungsbild in mehreren Bundesstaaten des Landes erheblich verbessern, und vier neue Flughäfen (Atlanta, Dallas/Fort Worth, Friday Harbor und New York Stewart). Außerdem wurden 48 weitere Flughäfen optisch verbessert und 50 neue Sehenswürdigkeiten im ganzen Land hinzugefügt, um Deine Reise durch die Staaten in jeder Hinsicht atemberaubend zu gestalten.

Und das ist noch nicht alles: Dieses Update beinhaltet auch aufregende neue Aktivitäten an den Küsten der USA. Fliege zu den kultigsten Orten an der Ostküste, und düse dann mit dem Jet nach Westen zu einem epischen Trip durch die Wildnis Alaskas.

Sobald Du das neueste Update für den Microsoft Flight Simulator heruntergeladen hast, aktivierst Du auf dem In-Sim-Marktplatz einfach das World Update II: USA, um die unendlichen Weiten der Vereinigten Staaten zu erleben.

World Update II: USA ist ab sofort für alle Spieler des Microsoft Flight Simulator im Xbox Game Pass für PC, auf Windows 10 und auf Steam verfügbar.