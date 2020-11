Unto The End: Schwertkampf-Action erscheint am 9. Dezember

PC Switch XOne PS4 MacOS

Mit Unto the End erwartet euch im Dezember laut den Entwicklern Sara Kitamuna und Stephen Danton ein „herausforderndes Kampf-Adventure-Game im Stil eines filmischen Plattformers“. Ihr schlüpft in die Rolle eines Vaters, der auf dem Weg zurück nach Hause und seiner Familie ist. Auf diesem Weg trefft ihr fremde Kreaturen, deren Sprache ihr nicht versteht, geratet in schwierige Situation und stolpert in verschiedene Ereignisse. Viele dieser Situationen sollen sich unterschiedlich lösen lassen: Neben dem Kampf könnt ihr versuchen, die Situation friedlich zu lösen, indem ihr euer Schwert beiseite legt oder eurem Gegenüber einen Tauschhandel anbietet.

Aber nicht alle Begegnungen werden friedlich enden und euch in den Schwertkampf zwingen. Die Kämpfe in Unto the End sollen sich realistisch und variabel anfühlen, ohne jedoch zu simulationslastig oder komplex zu werden. Im Mittelpunkt des Systems steht, dass ihr die Techniken eurer Gegner studiert und entsprechend darauf reagiert. Da die Gegner eigene Kampfstile aufweisen und „genauso klug und fähig“ sein sollen wie ihr selbst, stehen knackige Auseinandersetzungen an. Wobei die Entwickler betonen, Unto the End sei zwar „herausfordernd und anspruchsvoll, aber niemals schwierig, nur um schwer zu sein“ - und eine optionale Verlangsamung der Kampfgeschwindigkeit steht euch in den Einstellungen zur Verfügung.

Unto the End soll neben dem „einzigartigen“ Kampfsystem auch mit seiner Geschichte überzeugen, die in einer handgezeichneten Welt spielt. Eine weitere Besonderheit ist, dass ihr ohne HUD auskommen müsst. Das Actionadventure wird am 9. Dezember zuerst für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen, die Version für Nintendo Switch folgt am 17. Dezember. Weitere Informationen zu dem Titel erhaltet ihr auf der offiziellen Homepage (in englischer Sprache), in einem deutschsprachigen Artikel auf Playstation.Blog und in dem dreiminütigen Release-Trailer, der am Ende dieser News eingebettet ist.