PM: Großes Update für Blightbound enthüllt neue Schrecken! (Cosmocover)

Großes Update für Blightbound enthüllt neue Schrecken!

Blightbounds bisher größtes Update “Arcane Glamour” bringt eine Reihe an Verbesserungen und Erweiterungen mit sich, wie zufällige aber auf jeden Fall abstoßende Gegner und signifikante Gameplay-Verbesserungen. Zudem verleiht es Charakterstufen zusätzliches, spürbares Prestige.

Ein imposantes neues Gebiet in der Underhold steht bereit um von euren Helden erkundet zu werden. Versteckt in den Klüften der Underhold Depths wartet ein neuer Boss auf euch: Haäken, the jailed.

Eure Helden müssen sich zudem zwei neuen Gegnertypen stellen: Die Elusive Wretches und die Sinful Totemists stehen bereit, euer Abenteuer deutlich beschwerlicher zu gestaltet.

Rettung naht jedoch, in Form des neuen spielbaren Helden Roland of Stendhall, ein Fernkampf-Meister, der das Schlachtfeld kontrolliert. Roland lässt es nicht zu, dass die Blight oder andere Schrecken ihn berühren.

Spielerinnen und Spieler können nun vor dem Matchmaking jeden Helden auswählen, was mehr taktische Tiefe und Vielfalt als je zuvor verspricht. Zudem wurde eine Vielzahl neuer Items, zusammen mit den jeweiligen Rezepten, zum Spiel hinzugefügt und detaillierte Helden-Statistiken helfen dabei kein Item auf der Queste zur Stärkung der Zuflucht zu verschwenden.

Zusätzlich versichert die zufällige Auswahl von Gegnertypen zwischen den Runs nun, dass jede Runde eine einzigartige Herausforderung bietet.

Erfahrt mehr zu Blightbound auf blightbound.com .