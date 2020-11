Path of Exile: Kämpft euch im Dezember durch drei epische Events

PC XOne PS4 MacOS

Grinding Gear Games hat für sein Free2play-Hack-and-Slay Path of Exile (zum User-Artikel) drei besondere Events für den Dezember angekündigt, an denen ihr auf dem PC und den Konsolen teilnehmen könnt. Beginnend mit den beiden einwöchigen Events „Mayhem“ am 4. Dezember und „Endloses-Delve“ ab dem 11. Dezember erwartet euch abschließend das dreiwöchige „Heist-Flashback-Event“ ab dem 18. Dezember.

In Mayhem setzt ihr euch in jedem Gebiet mit den Modifikatoren vergangener Ligen auseinander, nur dass diese „in extremer Form zum Einsatz“ kommen. Zum Beispiel tauchen bei einem Strongbox-Event aus der Ambush-Liga (Link zum Path-of-Exile-Wiki) in dem Gebiet statt einer gleich 20 dieser Kisten auf. In jedem Spielgebiet werdet ihr eins dieser besonderen Events vorfinden, die im Stundentakt wechseln. Bei Mayhem handelt es sich um ein sogenanntes „Voided Event“, euer Charakter wird also am Ende des Zeitraums gelöscht.

Im Endloses-Delve-Event erkundet ihr mit einer kleinen Transportraupe die Azurit-Mine aus der Delve-Liga (Link zum Path-of-Exile-Wiki). Auf das Sulfit, mit dem ihr normalerweise eure Raupe antreibt, wird jedoch verzichtet. Euer Ziel ist es, möglichst tief hinabzusteigen um weitere Fertigkeiten zu erlangen und Widerstände zu steigern. Dieses Event beschränkt sich komplett auf die Azurit-Mine, Reisen in Städte oder euer Versteck sind nicht möglich. Damit ihr Zugriff auf alle Fertigkeitsgemmen habt, steht euch deshalb die NPC Lilly Roth vor Ort zur Verfügung. Auch bei diesem Voided Event verfällt euer Charakter am Ende des Zeitraums.

Das Heist-Flashback-Event kombiniert die Inhalte der derzeit laufenden Heist-Liga, in der ihr eure eigenen Diebeszüge plant, sowie Modifikatoren vergangener Ligen, von denen euch in jedem Gebiet drei verschiedene Ereignisse erwarten - und stündlich wechseln. Für dieses Event müsst ihr euch ebenfalls einen neuen Charakter erstellen, der jedoch bestehen bleibt und später in eure Standard-Helden-Sammlung wandert.

Bei allen drei Events erwarten euch natürlich verschiedene Preise. Nur die besten fünf Spieler einer jeden Aszendenzklasse verdienen sich das neue Einhandschwert „Macht des Halbgottes“. Aber schon für das Erreichen der Stufe 50 mit einem Charakter erhaltet ihr (pro Konto) eine Zwielicht-Überraschungskiste, in der sich ein kosmetischer Effekt befindet. Über mögliche Inhalte der Truhe erfahrt ihr auf der offiziellen Seite oder im unten eingebetteten Trailer mehr. Erreicht ihr einen höheren Charakter-Level, nehmt ihr zudem an der Verlosung verschiedener kosmetischer Effekte teil. Die komplette Übersicht zu den Events und den Preisen findet ihr auf der Ankündigungsseite im offiziellen Forum.