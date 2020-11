Baldur's Gate 3: Story-Änderungen führen zu Savegame-Inkompatibilitäten

Seit Anfang Oktober läuft der Early Access von Baldur's Gate 3, an dem ihr zum Vollpreis von 59,99 Euro teilnehmen könnt. In der Ankündigung zum dritten Patch, dessen Veröffentlichung den offiziellen Angaben zufolge kurz bevorsteht, äußern sich die Larian Studios zu einigen der Neuerungen. Demnach werden im Zuge des Spiel-Updates erstmals Veränderungen vorgenommen, die sich auf die Story des Gruppen-Rollenspiels auswirken. Das wiederum hat unvermeidbare Inkompatibilitäten bei bestehenden Speicherständen zur Folge, wie die Entwickler schreiben.

Vor diesem Hintergrund ist es eine gute Nachricht, dass ihr dennoch euer Savegame weiterhin nutzen könnt, bis ihr euch dazu entscheidet, zur aktuellen Early-Access-Version von Baldur's Gate 3 zu wechseln. Um dieses Feature zu nutzen, bietet das Studio den „secondary branch“ an, bei dem es sich um die vorhergehende Fassung handelt, sowie den „primary branch“, der die jeweils aktuelle Spiel-Version und auch den Standard-Download darstellt.

Wir wissen, dass es ärgerlich sein kann, Zweige wechseln zu müssen, aber das gehört zu Early Access dazu. All das Feedback, das wir aus euren Abenteuern und Beiträgen gesammelt haben, fließt direkt in diese Patches ein, so dass es sich beim nächsten Mal, wenn ihr spielt, wie ein Erlebnis anfühlt, das ihr mitgestaltet habt.