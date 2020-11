PM: „Monster Hunter“-Film Crossover erreicht Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der weltweite Kino-Release des “Monster Hunter“-Films nähert sich, und um dies zu feiern, laden wir Promi Milla Jovovich als Artemis für ein besonderes Crossover zu Monster Hunter World: Iceborne ein!

Ab 01:00 Uhr CET am 4. Dezember wird es zwei neue zeitliche begrenzte Event-Quests in Monster Hunter World: Iceborne geben, als Teil einer zweiteiligen Singleplayer-Nebengeschichte, in der ihr als Artemis spielt. Um euch gänzlich in die Film-Atmosphäre eintauchen zu lassen, hat ihr Milla Jovovich höchstpersönlich ihre Stimme geliehen und spricht auf Englisch während die NPCs in der Monster Hunter-Sprache versieren. Ihr werdet das schon verstehen, sobald ihr euch in die Quests stürzt