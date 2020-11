Chronos - Before the Ashes: Prequel zu Remnant - From the Ashes in Kürze

PC Switch XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In Remnant - From the Ashes (im User-Artikel) und dessen beiden Erweiterungen verschlägt es euch in eine postapokalyptische Welt, in der ihr unterschiedliche Biome betretet, teils herausfordernden Bossgegner gegenübersteht und sowohl Nah- als auch Fernkampfwaffen gegen eure Gegner einsetzen könnt. Ab dem 1. Dezember könnt ihr mit Chronos - Before the Ashes – das ursprünglich nur als VR-Version geplant war – einen weiteren Titel des Franchises erwerben, der zugleich das Prequel zu Remnant darstellt.

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Releases veröffentlichte THQ Nordic einen neuen Trailer, dessen Anspruch es ist, euch Chronos - Before the Ashes näher zu erläutern. Wer das eingangs genannte Spiel kennt, wird mehrere Verweise auf dieses erkennen, wie beispielsweise die roten Kristalle oder auch die Gestaltung der Welt an sich.

Vom Entwickler wird das Geschehen des Action-RPGs als „lebenslange Suche eines Helden nach der Rettung seines Heimatlandes vor einem großen Übel“ beschrieben. Euch soll eine Kombination aus Rollenspiel-Mechaniken und Adventure-Elementen erwarten, hinzu kommt eine Vielzahl an Waffen und Fähigkeiten.

Im Laufe der Erforschung eines mysteriöses Labyrinths, wird der Protagonist wie üblich klüger und mächtiger – könnt ihr das Sterben dennoch nicht vermeiden, bezahlt ihr einen hohen Preis: Durch jeden Tod altert die Spielfigur um ein Jahr. Den Angaben des verantwortlichen Studios Gunfire Games zufolge, müsst ihr euch in diesem Fall dem „fortgeschrittenen Alter anpassen“, da ihr nicht mehr so „jung, wendig und schnell“ wie zu Beginn sein werdet.

Neben Ausgaben für die PlayStation 4 und die Xbox One steht Chronos - Before the Ashes auch für PC (derzeit Steam und Google Stadia) und die Nintendo Switch zur Verfügung. Der Preis beträgt momentan knapp 30 Euro.